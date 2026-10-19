Fan MU nổi giận với chiến thuật của Carrick

Carrick bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Ở cuộc đối đầu tại Elland Road, Leeds của HLV Daniel Farke được đánh giá chơi chủ động và tạo ra nhiều khó khăn cho đội khách. Nhà cầm quân người Đức tiếp tục duy trì thành tích bất bại trước Carrick, đồng thời cho thấy khả năng điều chỉnh chiến thuật hiệu quả.

Trái ngược với HLV Farke, cách sắp xếp chiến thuật và nhân sự của Carrick vướng chỉ trích từ người hâm mộ MU. Sau khi Lisandro Martinez gặp vấn đề thể lực và phải rời sân ở giờ nghỉ, chiến lược gia người Anh tung Noussair Mazraoui vào thay.

Tuy nhiên, hậu vệ người Morocco lại được bố trí đá trung vệ trái sở trường, trong khi Leny Yoro tiếp tục chơi ở vị trí hậu vệ phải. Diogo Dalot phải đảm nhiệm ở cánh trái, dù được cho là phù hợp hơn với cánh đối diện.

Nhiều cổ động viên cho rằng Carrick hoàn toàn có thể đưa Yoro trở lại trung tâm hàng thủ, để Mazraoui đá hậu vệ trái và Dalot trở về vị trí sở trường. Cách bố trí hiện tại khiến hàng phòng ngự MU mất cân đối, tạo thêm cơ sở cho những lời chỉ trích.

Carrick quyết tâm kéo trung vệ Yoro sang đá hậu vệ phải. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, việc Carrick sử dụng tới bốn tiền vệ trung tâm ngay từ đầu (gồm Andrey Santos, Bruno Fernandes, Youri Tielemans và Carlos Baleba) cũng bị nghi ngờ làm giảm sức tấn công ở hai biên. Khi MU cần bàn thắng, ông lại đưa Mason Mount vào sân thay vì ưu tiên những phương án tấn công khác như Marcus Rashford hay Matheus Cunha.

Trên mạng xã hội, một cổ động viên đặt câu hỏi về những sự thay đổi nhân sự liên tục nhưng không phát huy hiệu quả. MU bị chê thiếu ý tưởng và bài vở tấn công dù đã thử nghiệm nhiều vị trí khác nhau trên sân. Một CĐV khác thẳng thừng cho rằng Carrick đang mất phương hướng và chưa đủ năng lực dẫn dắt MU.

Tính trên mọi đấu trường, đội chủ sân Old Trafford chỉ giành được hai chiến thắng sau 10 trận đầu tiên. Thành tích đáng thất vọng khiến tham vọng cạnh tranh chức vô địch Premier League ngày càng xa vời, trong khi khả năng giành vé dự Champions League mùa tới cũng bị đặt dấu hỏi.

Highlights Leeds United 1-1 Manchester United Tối 18/10, Manchester United hòa thất vọng 1-1 trước Leeds United với tỷ số 1-1 tại vòng 7 Premier League 2026/27.