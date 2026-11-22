Tối 21/11, fan meeting của cặp đôi Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên (The Prosecutor's Proposal)tại TP.HCM chính thức diễn ra. Vé bán hết trong chớp mắt từ sớm. Suốt hơn 2 tháng, cả fan cá nhân lẫn fan cặp đôi chuẩn bị "ê hề" dự án lớn nhỏ để chào đón Kim Yoon Sik - Park Si Woo. Fan meeting được kỳ vọng sẽ thật bùng nổ để đáp lại sự hào hứng của người hâm mộ. Tuy nhiên, sau buổi họp mặt, hàng loạt tài khoản được cho là fan (xem trực tiếp và xem livestream) bày tỏ sự thất vọng về khâu tổ chức trên Threads.

Đầu tiên là "bão phẫn nộ" của người hâm mộ đối với quy định chụp 2:1 chỉ được công bố vào 3 ngày trước khi fan meeting diễn ra. Ban tổ chức chỉ cho fan chụp 1 trong 4 dáng cho sẵn. Fan Việt tức giận, cho rằng đây là quy định coi thường người hâm mộ, phân biệt đối xử và đầy bất công vì các chặng trước không hề có.

Không chỉ bày tỏ bức xúc bên dưới bài đăng của ban tổ chức, các fan tham gia fan meeting cũng chất vấn trực tiếp trong thời gian chụp ảnh. Tuy nhiên, ban tổ chức cứng rắn, giữ nguyên quy định. Những ai bất mãn, "đình công" không lên chụp hình sẽ mất quyền lợi.

Những bài đăng, bình luận trên Threads phàn nàn fan meeting nhạt nhòa, rời rạc.

Suốt thời gian fan meeting diễn ra, Kim Yoon Sik - Park Si Woo đẹp trai rạng ngời, mỗi tương tác nhỏ đều khiến fan "quắn quéo". Tuy nhiên, sau chương trình, nhiều người hâm mộ phàn nàn chương trình thiếu điểm nhấn, nhạt nhòa, nhàm chán. Ngoại trừ phần nhảy See Tình là đặc trưng riêng của chặng TP.HCM, đa số game, câu hỏi giao lưu, trình diễn... đều "xào lại" từ các fan meeting trước, thiếu sự sáng tạo.

Video: @ngnhu_254

Chương trình thiếu sự kết nối giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Tương tác giữa Kim Yoon Sik - Park Si Woo bị cho là "công nghiệp". Một số fan không ưng bụng vì MC chưa đẩy được không khí lên bùng nổ. Phiên dịch viên bị chê thiếu tập trung, lúc dịch khi nghệ sĩ chưa nói xong, lúc hẫng nhịp, phải để ra tín hiệu mới bắt đầu dịch. Với thời gian hơn 2 tháng chờ đợi, các fan kỳ vọng chương trình sẽ nhiều điều mới mẻ hơn.

Trái lại, vẫn có những người hâm mộ cho rằng, fan meeting cặp đôi Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên rất trọn vẹn. Cảm giác nhạt nhòa có thể do buổi họp fan tại Việt Nam là một trong những chặng cuối, việc "hóng thính" từ những chặng trước có thể khiến khán giả cảm thấy "món ngon ăn mãi cũng nhàm".

Một số fan suy đoán Park Si Woo và Kim Yoon Sik đang chuẩn bị "xé couple". Khác với các diễn viên Thái Lan có hợp đồng cặp đôi dài hơn (bao gồm series phim, fan meeting, concert...), sao Hàn ít có hình thức hợp đồng ràng buộc cặp đôi như vậy. Park Si Woo và Kim Yoon Sik đều đang chuẩn bị tham gia dự án mới. Vì vậy, khán giả cho rằng 2 diễn viên sẽ dần ít tương tác hơn để không bị "chết vai", bản thân và fan đều không bị bóng dáng của "công viên viên - điều tra viên" chi phối khi xem vai diễn mới.

Park Si Woo check-in với màn LED SikWoo được nhóm fan Việt chuẩn bị. - Video: Facebook Anh Cún x Em Thỏ - Kimyoonsik x Parksiwoo

Kim Yoon Sik chia sẻ một khoảnh khắc tại fan meeting ở Việt Nam lên Story Instagram cá nhân.

Điều an ủi người hâm mộ sau fan meeting là sự chân thành mà Park Si Woo và Kim Yoon Sik dành cho fan. Nếu Si Woo tranh thủ ra check LED, thì Yoon Sik cũng đăng một loạt bài từ post Instagram, Reels đến Story thể hiện sự thương nhớ và cảm ơn người hâm mộ. Tối 22/11, bộ đôi đã hạ cánh tại Sân bay Incheon (Hàn Quốc).