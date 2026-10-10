Fan hi vọng CORTIS không bị ảnh hưởng từ tình trạng chen lấn tại giải đua F1

Là đại diện K-Pop duy nhất tại Formula 1 Singapore Grand Prix 2026, CORTIS có 50 phút biểu diễn trên sân khấu ngoài trời Padang Stage ở đường đua Marina Bay. Việc đứng chung với dàn nghệ sĩ tên tuổi quốc tế như Janet Jackson hay Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin) đã cho thấy độ phủ sóng ngày càng lớn của nhóm. Trước đó vào tháng 2, CORTIS cũng từng gây chú ý khi xuất hiện tại NBA All-Star Celebrity Game.

Bên cạnh sự háo hức dành cho màn trình diễn của idol, không khí tại khu vực sự kiện lại trở nên căng thẳng vì lượng fan đổ về quá đông. Nhiều khán giả có mặt tại sân và người xem qua mạng xã hội đã đăng tải các đoạn clip ghi lại cảnh đám đông chen lấn, xô đẩy, tràn qua các rào chắn bảo vệ để giành vị trí sát sân khấu.

Khung cảnh đông đúc đến mức hỗn loạn khi đám đông liên tục chen lấn, tràn qua cả rào chắn bảo vệ. (nguồn: @serenoon.after)

Tình trạng này khiến nhiều khán giả mua vé xem đua xe ngán ngẩm và bức xúc. Nhiều ý kiến phản ánh một bộ phận fan CORTIS đã "chiếm chỗ" tại khu vực sân khấu từ rất sớm, làm tắc nghẽn lối đi, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của những người hâm mộ giải đua F1. Thái độ của một bộ phận fan quá khích khi cho rằng idol của mình giúp sự kiện bán được nhiều vé hơn càng khiến cộng đồng người hâm mộ thể thao bức xúc.

Staff sự kiện liên tục nhắc nhở và yêu cầu đám đông lùi lại để đảm bảo an toàn.

Dù Ban Tổ chức Formula 1 Singapore Grand Prix vốn có kinh nghiệm quản lý nhiều năm, khung cảnh chen lấn, xô đẩy rào chắn và xả rác bừa bãi vẫn vượt ngoài kịch bản dự phòng. Tình trạng hỗn loạn đến mức lực lượng an ninh tại chỗ phải liên tục giơ biển cảnh cáo, yêu cầu đám đông tuân thủ quy tắc và tôn trọng đội ngũ nhân viên hỗ trợ.

Nguồn: keonhofries

Nguồn: ufun04

Không ít khán giả vừa thích F1 vừa là fan K-Pop, là COER (fan CORTIS) cũng bày tỏ sự ái ngại trước cách ứng xử thiếu lịch sự này. Nhiều người cho rằng fan của các nhóm K-Pop từng diễn ở F1 trước đây hiếm khi để xảy ra cảnh tượng như vậy. Người hâm mộ cũng hy vọng dân mạng có cái nhìn khách quan, không đánh đồng fandom COER vì đây chỉ là nhóm khán giả quá khích.

Khu vực xung quanh sân khấu Padang Stage ngổn ngang bao bì, chai nhựa sau khi đám đông rút đi.

Dưới các bài đăng về sự việc, hàng loạt bình luận từ cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc:

"Cảm giác xấu hổ thật luôn. Đây là sự kiện F1 chứ không phải concert riêng. Đến ủng hộ CORTIS thì tốt thôi nhưng chen lấn, vượt rào gây náo loạn thế này là không ổn tí nào".

"Thích CORTIS thì vẫn cần ứng xử có ý thức tối thiểu. Đừng để idol của mình bị ảnh hưởng chỉ vì cách cư xử của fan."

"Thật sự ngán ngẩm. Tự nhiên làm ảnh hưởng đến những người vừa yêu thích F1 vừa yêu K-Pop như chúng tôi".

"Trước đây từng có nhiều nhóm K-Pop diễn ở F1 rồi nhưng fan đâu có cư xử kỳ cục như vậy. Làm hỏng hết trải nghiệm của người khác".