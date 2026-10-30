Fan gửi xe tải biểu tình phản đối vũ công phụ họa của SEVENTEEN

Những chiếc xe tải biểu tình xuất hiện bên ngoài trụ sở HYBE tại Seoul (Hàn Quốc), phản đối các vũ công phụ họa trong những màn trình diễn của SEVENTEEN, đang làm dấy lên cuộc tranh luận về ranh giới giữa nghệ sĩ chính và những người đứng sau sân khấu.

Theo The Korea Herald ngày 29/10/2026, một số người hâm mộ nhóm nhạc nam SEVENTEEN đã gửi xe tải đến khu vực bên ngoài trụ sở HYBE tại quận Yongsan, Seoul. Trên các phương tiện này xuất hiện những thông điệp yêu cầu công ty loại bỏ vũ công phụ họa khỏi các tiết mục biểu diễn của nhóm.

Một trong những khẩu hiệu gây chú ý viết: "Tại sao người hâm mộ mua vé concert? Để xem SEVENTEEN, chứ không phải vũ công phụ họa". Một thông điệp khác nhấn mạnh: "Nhân viên không phải nghệ sĩ. Đừng làm mờ ranh giới và vượt quá giới hạn". Động thái trên xuất hiện trong bối cảnh mạng xã hội Hàn Quốc liên tục nổ ra tranh cãi về trang phục, kiểu tóc, vũ đạo và cách tương tác giữa các vũ công với thành viên SEVENTEEN trên sân khấu.

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng những vũ công có mái tóc nhuộm màu nổi bật cùng trang phục bắt mắt đang thu hút quá nhiều sự chú ý, làm lu mờ các thành viên của nhóm. Thậm chí, một số ý kiến còn phàn nàn rằng vũ công đôi khi đứng ở những vị trí gây cản trở tầm nhìn của khán giả, khiến họ khó tập trung theo dõi thần tượng trong các buổi biểu diễn.

Một người dùng mạng xã hội X bày tỏ rằng họ không có ý xem thường nghề vũ công, nhưng cho rằng vai trò của những người này là hỗ trợ nghệ sĩ chính. Người này cũng đặt vấn đề về việc một số vũ công dường như muốn thu hút sự chú ý về phía mình, thậm chí phát triển hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội và thực hiện những hoạt động tương tác với người hâm mộ riêng.

Tuy nhiên, quan điểm phản đối các vũ công cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng những màn trình diễn của SEVENTEEN sẽ khó đạt được hiệu ứng thị giác ấn tượng nếu thiếu đi sự phối hợp của đội ngũ vũ công chuyên nghiệp.

Một tài khoản X nhận xét các vũ công là một phần tạo nên sức hấp dẫn cho sân khấu SEVENTEEN, đồng thời nhắc lại màn vũ đạo tập thể quy mô lớn trong ca khúc Super từng thu hút sự chú ý của công chúng. Theo người này, ngay cả khi các vũ công cố gắng gây chú ý, điều đó cũng không đồng nghĩa họ có thể lấn át SEVENTEEN. Người hâm mộ nên tập trung vào nghệ sĩ mình yêu thích thay vì biến vấn đề này thành một cuộc tranh cãi.

Đáng chú ý, cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh vị thế của các vũ công tại Hàn Quốc đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Nếu trước đây, họ thường được biết đến với vai trò hỗ trợ ca sĩ trên sân khấu, sự phát triển của các chương trình thi đấu vũ đạo đã giúp nhiều người được công nhận rộng rãi hơn với tư cách nghệ sĩ độc lập.

Một trong những dấu mốc quan trọng là chương trình Street Woman Fighter của Mnet ra mắt năm 2021. Chương trình góp phần đưa các vũ công chuyên nghiệp đến gần hơn với công chúng, giúp họ xây dựng tên tuổi và mở rộng cơ hội hoạt động trong ngành giải trí.

Gabee, trưởng nhóm vũ đạo La Chica, là một ví dụ tiêu biểu. Sau khi gây chú ý nhờ khả năng trình diễn, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp và trở thành gương mặt quen thuộc trong các chương trình giải trí trên truyền hình.

Trong khi đó, Emma, một thí sinh khác của Street Woman Fighter, đã ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Badvillain vào năm 2024, đảm nhận vai trò rapper và vũ công chính. Những trường hợp này cho thấy ranh giới giữa vũ công phụ họa và nghệ sĩ biểu diễn đang dần thay đổi, khi nhiều người không chỉ đứng sau hỗ trợ mà còn xây dựng được sự nghiệp và lượng người hâm mộ riêng.

Từ câu chuyện của SEVENTEEN, tranh cãi đặt ra một vấn đề đáng chú ý đối với ngành công nghiệp Kpop: vũ công phụ họa nên giữ vai trò hỗ trợ phía sau hay có thể trở thành một phần nổi bật trong tổng thể sân khấu?

Một mặt, khán giả mua vé để thưởng thức màn trình diễn của nghệ sĩ mà họ yêu thích và mong muốn thần tượng giữ vị trí trung tâm. Mặt khác, vũ đạo, đội hình biểu diễn và sự phối hợp giữa các nghệ sĩ là những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của một sân khấu Kpop.

Trong bối cảnh các vũ công ngày càng được công chúng chú ý và công nhận năng lực chuyên môn, việc yêu cầu họ hoàn toàn lùi vào hậu trường cũng làm dấy lên những câu hỏi về cách nhìn nhận vai trò của người biểu diễn.

Cuộc tranh cãi vì thế không chỉ xoay quanh các tiết mục của SEVENTEEN, mà còn phản ánh sự thay đổi trong văn hóa thần tượng Hàn Quốc, nơi ranh giới giữa nghệ sĩ chính, vũ công và những nhân tố góp phần tạo nên một màn trình diễn ngày càng được công chúng quan tâm.