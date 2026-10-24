Fan BIGBANG đau đầu chọn đồ đi concert, nhiều vật dụng không được mang theo

Mua được vé, chọn xong trang phục, Minh Huyền (30 tuổi, ở Hà Nội) tưởng chỉ còn đếm ngược tới ngày gặp thần tượng. Nhưng khi đọc danh sách vật dụng không được mang vào concert BIGBANG, cô lại phải mở túi để kiểm tra từng món đã chuẩn bị.

Chiếc máy ảnh vừa mua là thứ khiến Huyền đắn đo nhất. Cô muốn lưu lại hình ảnh thần tượng rõ nét hơn so với chụp bằng điện thoại, nhưng máy ảnh chuyên nghiệp có thể thay ống kính nằm trong danh mục không được mang vào.

Máy ảnh cỡ lớn, nước hoa, bình giữ nhiệt... là những vật dụng không được mang vào bên trong khu vực biểu diễn. Ảnh: NVCC

"Tôi còn nghĩ đến việc mua ống kính zoom gắn điện thoại để thay thế, nhưng chưa biết có được chấp nhận không. Mua thêm rồi lại phải gửi ngoài thì vừa tốn tiền, vừa mất công", Huyền nói.

Không chỉ máy ảnh, chai nước hoa nhỏ và bình giữ nhiệt trong danh sách đồ dự định mang theo cũng phải bỏ lại.

"Đi chơi bình thường, tôi cứ cho những thứ cần dùng vào túi. Đi concert lại phải tính từng món, muốn gọn nhưng vẫn sợ thiếu", cô chia sẻ.

Không thể “có gì mang nấy”

Theo cẩm nang sự kiện cho hai đêm diễn ngày 24 và 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình, ba lô hoặc túi có kích thước lớn hơn A4 không được mang vào khu vực tổ chức. Đồ ăn, thức uống từ bên ngoài, bình giữ nhiệt, nước hoa, bình xịt cơ thể, ghế và ghế đẩu cũng nằm trong danh sách không được mang theo.

Những quy định này khiến việc chuẩn bị hành trang cần được tính toán từ trước. Khán giả, đặc biệt là người di chuyển từ các tỉnh, thành đến Hà Nội bắt buộc phải tách biệt hành lý du lịch và đồ mang vào sân, thay vì ôm nguyên chiếc ba lô cồng kềnh tới sự kiện.

Người hâm mộ thắc mắc các món đồ liệu có được mang vào bên trong

Dù các hoạt động check-in bắt đầu từ 12h và mở cổng theo hạng vé từ 16h đến 16h30 trước giờ diễn 19h30, người hâm mộ vẫn không nên mang ô lớn hay ghế gấp mini để "chống mệt". Nước hoa và bình xịt cơ thể cũng nằm trong danh sách vật dụng bị cấm, không phân biệt dung tích. Vì vậy, ngay cả khi chiết sang chai nhỏ, các món đồ này vẫn có nguy cơ không được thông qua cửa an ninh.

Về thiết bị ghi hình, BTC cấm hoàn toàn máy tính bảng, iPad, GoPro cùng các dòng máy ảnh hay ống kính chuyên nghiệp. Để quá trình rà soát diễn ra suôn sẻ, người tham dự cũng được khuyên không nên mang theo các loại ống kính mini gắn điện thoại.

Ngoài ra, BTC lưu ý với các vật phẩm cổ vũ, các loại poster, khăn hay biểu ngữ bắt buộc phải tuân thủ kích thước tối đa 15x40cm. Bất kỳ biển hiệu nào chứa nội dung xúc phạm, kích động đều bị nghiêm cấm tuyệt đối.

Toàn bộ khán giả sẽ phải trải qua khâu rà soát túi nghiêm ngặt và có thể bị từ chối vào sân nếu vi phạm quy định. Với những món đồ còn nằm trong "vùng xám" chưa rõ ràng, khán giả nên liên hệ trực tiếp BTC từ sớm để nắm rõ thông tin.

Việc chuẩn bị đúng quy định ngay từ nhà là cách tốt nhất để tránh rơi vào cảnh lúng túng, khó tìm chỗ gửi đồ, thậm chí phải bỏ lại tài sản ngay trước giờ show diễn bắt đầu.