FAIR 2026 mở rộng kết nối nghiên cứu và ứng dụng AI

Trí tuệ nhân tạo trở thành trọng tâm nghiên cứu

Trong hai ngày 8 và 9/10/2026, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ 19 về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng trong Công nghệ Thông tin (FAIR 2026), với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và những xu hướng phát triển trong tương lai”.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng HUIT và các đại biểu tham dự sự kiện.

Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, HUIT cùng các cơ quan, viện nghiên cứu phối hợp tổ chức, thu hút hơn 400 đại biểu là nhà quản lý, nhà khoa học và chuyên gia trong và ngoài nước.

FAIR 2026 tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên công bố kết quả, trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Nội dung thảo luận tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), khai thác dữ liệu, công nghệ mạng, xử lý ảnh, cơ sở toán học của tin học và các lĩnh vực liên quan.

Chi sẻ tại hội thảo, TS. Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng HUIT, nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và đặc biệt là AI đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, quản trị và đời sống xã hội.

TS. Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng HUIT.

Theo TS. Thái Doãn Thanh, ứng dụng AI mở ra nhiều cơ hội đột phá trong tự động hóa, phân tích dữ liệu, xử lý ngôn ngữ, nhận dạng hình ảnh và hỗ trợ ra quyết định. Tuy nhiên, tốc độ phát triển công nghệ cũng đặt ra yêu cầu mới về độ tin cậy, tính minh bạch, an toàn, bảo mật, đạo đức và trách nhiệm trong nghiên cứu, ứng dụng.

Trong bối cảnh đó, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong công nghệ thông tin có vai trò quan trọng. Nghiên cứu cơ bản tạo nền tảng về lý thuyết, phương pháp và thuật toán; nghiên cứu ứng dụng góp phần chuyển hóa kết quả khoa học thành giải pháp công nghệ thiết thực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kết nối nghiên cứu cơ bản với ứng dụng thực tiễn

FAIR 2026 tạo điều kiện để các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật xu hướng phát triển của ngành.

Được hình thành từ năm 2002, FAIR đã trải qua nhiều kỳ tổ chức tại các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo trên cả nước. Hội thảo từng bước trở thành diễn đàn khoa học có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong công nghệ thông tin, tăng cường kết nối và hợp tác trong cộng đồng khoa học.

Nhà khoa học trình bày các báo cáo tham luận chuyên sâu về các hướng nghiên cứu liên quan đến AI và công nghệ tiên tiến, dữ liệu lớn... tại hội thảo.

Điểm nhấn của chương trình là các báo cáo tham luận chính của GS.TS. Đỗ Phúc và PGS.TS. Trần Minh Triết, mang đến góc nhìn chuyên sâu về các hướng nghiên cứu liên quan đến AI và công nghệ tiên tiến.

GS.TS. Đỗ Phúc hiện công tác tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Các hướng nghiên cứu của ông gồm trí tuệ nhân tạo, học máy, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đồ thị tri thức, hệ thống hỏi đáp, kiểm chứng thông tin và dữ liệu lớn.

PGS.TS. Trần Minh Triết hiện công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, với các hướng nghiên cứu chính gồm truyền thông đa phương tiện, thị giác máy tính, tương tác thông minh và an toàn thông tin.

Hai báo cáo góp phần mở rộng trao đổi chuyên môn, giúp đại biểu tiếp cận các hướng nghiên cứu đang được triển khai trong nhiều lĩnh vực công nghệ thông tin. Qua đó, các nhà khoa học có thêm cơ sở thảo luận về khả năng phát triển hướng nghiên cứu mới và tăng cường kết nối giữa các nhóm chuyên môn.

Kết nối tri thức, thúc đẩy hợp tác

Song song với các phiên báo cáo chung, FAIR 2026 tổ chức bảy tiểu ban chuyên môn, gồm: Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng 1; Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng 2; Khoa học dữ liệu; Hệ thống thông tin; Xử lý ảnh và Thị giác máy tính; Xử lý ngôn ngữ tự nhiên; An toàn thông tin mạng.

Các tiểu ban chuyên môn trình bày hướng nghiên cứu của công nghệ thông tin, từ khoa học dữ liệu, hệ thống thông tin đến trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ và an toàn thông tin mạng.

Việc phân chia theo chủ đề tạo điều kiện để đại biểu trao đổi chuyên sâu về kết quả nghiên cứu, phương pháp tiếp cận và khả năng ứng dụng. Các tiểu ban bao quát nhiều hướng nghiên cứu của công nghệ thông tin, từ khoa học dữ liệu, hệ thống thông tin đến trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ và an toàn thông tin mạng.

Bên cạnh hoạt động học thuật, FAIR 2026 tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp. Sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ công nghệ, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ.

Phát biểu bế mạc hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng HUIT, khẳng định FAIR 2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau thời gian làm việc nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng HUIT.

Với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và những xu hướng phát triển trong tương lai”, hội nghị tạo diễn đàn trao đổi học thuật đa chiều, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới, phương pháp tiếp cận và giải pháp công nghệ. Các báo cáo làm rõ tiềm năng ứng dụng trong đời sống, sản xuất, đồng thời đặt ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu về dữ liệu, thuật toán, độ tin cậy, an toàn, bảo mật và trách nhiệm trong phát triển, triển khai các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Theo PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, những ý tưởng và cơ hội hợp tác hình thành qua trao đổi học thuật là giá trị quan trọng của hội nghị. FAIR 2026 góp phần kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và tổ chức, tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh và học viên chia sẻ kinh nghiệm, phát triển hướng nghiên cứu mới.

Với tinh thần “Kết nối - Đổi mới - Sáng tạo”, Hiệu trưởng HUIT tin tưởng FAIR sẽ tiếp tục phát huy giá trị học thuật, đóng góp vào sự phát triển của khoa học và công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Ban tổ chức kỳ vọng những ý tưởng, kết nối và cơ hội hợp tác hình thành từ FAIR 2026 sẽ tiếp tục tạo nền tảng cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tri thức trong tương lai. Qua đó, hội thảo góp phần duy trì trao đổi học thuật, thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các nhà khoa học và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.