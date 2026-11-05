Fahasa (FHS): Lợi nhuận Fahasa tăng 28% trong quý III/2026, hàng tồn kho tiến sát 1.100 tỷ đồng

Công ty cổ phần Phát hành sách TP HCM (Fahasa, mã ck: FHS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 và 9 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý III/2026, Fahasa đạt doanh thu thuần gần 1.820 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 20,7 tỷ đồng, tăng 28% so với quý III/2025.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Fahasa đạt khoảng 15,3 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi cùng kỳ. Khoản thu này chủ yếu đến từ tiền gửi ngân hàng, với quy mô hơn 650 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Fahasa đạt gần 3.986 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 46,4 tỷ đồng, tăng hơn 17%. Nguồn thu chủ yếu của Fahasa đến từ hệ thống khoảng 150 nhà sách trên cả nước, trong đó có khoảng 50 điểm kinh doanh tại TP HCM. Doanh nghiệp từng cho biết có giai đoạn chiếm hơn 50% thị phần sách trong nước.

Trong năm nay, Fahasa dự kiến tiếp tục nâng cấp các nhà sách hiện hữu, mở thêm điểm kinh doanh tại những thị trường tiềm năng và phát triển kênh thương mại điện tử. Tại cuộc họp cổ đông thường niên đầu năm, ban lãnh đạo cho biết công ty sẽ bổ sung các mặt hàng mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng của giới trẻ, đồng thời đẩy mạnh các ngành hàng sách quốc văn, ngoại văn và hàng tổng hợp như dụng cụ học sinh, văn hóa phẩm, đồ chơi và quà lưu niệm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Fahasa đạt 2.186 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 1.594 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm hơn một nửa tổng tài sản. Giá trị khoản mục này tăng từ khoảng 870 tỷ đồng đầu năm lên gần 1.100 tỷ đồng vào cuối tháng 9, phản ánh lượng hàng hóa doanh nghiệp đang tích trữ phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tính đến cuối quý III, tổng nợ phải trả của FHS ghi nhận tại 1.944,8 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số 1.356 tỷ đồng hồi đầu năm, trong đó, gần như toàn bộ là nợ ngắn hạn, nợ dài hạn chỉ ghi nhận hơn 750 triệu đồng.