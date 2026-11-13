Facebook xóa trang cá nhân phụ từ ngày 14/12, cần làm gì để không mất dữ liệu?

Nhiều người dùng Facebook đã nhận được thông báo về việc Meta ngừng duy trì tính năng tạo nhiều trang cá nhân trong cùng một tài khoản. Theo nội dung thông báo, sau ngày 14/12/2026, toàn bộ trang cá nhân phụ và thông tin liên quan sẽ bị xóa. Đây là thay đổi đáng chú ý với những người có thói quen sử dụng nhiều hồ sơ để phân chia các mối quan hệ, chẳng hạn một trang dành cho gia đình, bạn bè, trang khác phục vụ sở thích hoặc tham gia các cộng đồng trực tuyến.

Những trang cá nhân nào sẽ bị xóa?

Cần phân biệt trang cá nhân phụ với một tài khoản Facebook độc lập. Trang cá nhân phụ là tính năng cho phép người dùng tạo thêm hồ sơ ngay bên trong tài khoản chính, có tên hiển thị, danh sách bạn bè, bảng tin và hoạt động riêng. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các hồ sơ mà không cần đăng xuất rồi đăng nhập lại.

Meta từng giới thiệu tính năng này vào tháng 9/2023, cho phép mỗi tài khoản đủ điều kiện tạo tối đa 4 trang cá nhân phụ bên cạnh trang chính. Mục đích là giúp người dùng phân chia các mối quan hệ và nội dung theo từng nhóm sở thích hoặc cộng đồng.

Tuy nhiên, theo thông báo mới, Meta sẽ loại bỏ toàn bộ các trang cá nhân phụ. Sau ngày 14/12/2026, những hồ sơ này cùng dữ liệu liên quan sẽ bị xóa. Người dùng không thể tiếp tục duy trì các trang phụ như trước.

Đáng chú ý, thay đổi này không đồng nghĩa với việc Facebook xóa toàn bộ tài khoản của người dùng. Trang cá nhân chính vẫn được giữ nguyên, không bị ảnh hưởng bởi việc chấm dứt tính năng trên.

Người dùng cần làm gì trước ngày 14/12?

Điều quan trọng nhất là kiểm tra những dữ liệu đang được lưu trữ trên các trang cá nhân phụ. Theo hướng dẫn trong thông báo, người dùng có thể xuất bản sao thông tin, bao gồm bài viết, hình ảnh, danh sách bạn bè, nội dung trong nhóm và tin nhắn trước thời hạn nêu trên.

Bên cạnh đó, những người đang quản lý nhóm Facebook bằng trang cá nhân phụ cần đặc biệt lưu ý. Nếu một nhóm chỉ có quản trị viên là các trang cá nhân phụ bị xóa, nhóm có thể không còn quản trị viên và bị tạm dừng hoạt động. Để tránh tình trạng này, người dùng cần chuyển quyền quản trị cho trang cá nhân chính hoặc một thành viên khác trước ngày 14/12.

Một trường hợp khác cũng cần được chú ý là những trang cá nhân phụ từng bị Meta vô hiệu hóa nhưng người dùng đã gửi yêu cầu kháng nghị. Theo thông báo, các hồ sơ này vẫn nằm trong lộ trình xóa sau ngày 14/12/2026.

Vì vậy, người dùng nên chủ động rà soát các trang cá nhân phụ, tải về dữ liệu quan trọng và kiểm tra quyền quản trị nhóm thay vì chờ đến khi hệ thống tự động xử lý.

Việc Meta chấm dứt tính năng này cũng đặt ra thay đổi trong cách người dùng quản lý danh tính và các mối quan hệ trên Facebook. Những người từng sử dụng nhiều hồ sơ để tách biệt công việc, gia đình và sở thích sẽ cần điều chỉnh cách hoạt động, chuyển những nội dung hoặc cộng đồng cần thiết về trang cá nhân chính.