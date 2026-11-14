Facebook xóa trang cá nhân phụ sau ngày 14/12: khác gì với tài khoản clone và cần làm gì?

Thông báo Facebook sẽ ngừng hoạt động và xóa vĩnh viễn các trang cá nhân phụ sau ngày 14/12 chỉ áp dụng cho tính năng hồ sơ phụ do chính nền tảng này phát triển. Tính năng đó không phải là những tài khoản thứ hai mà người dùng tự đăng ký, vốn thường được gọi là "nick clone". Tài khoản Facebook chính cũng không bị khóa hay xóa vì thông báo này.

Thời gian gần đây, một số người dùng nhận được thông báo về việc trên. Tin này thu hút chú ý, đặc biệt với những người đang dùng nhiều tài khoản cho các mục đích khác nhau. Không ít người nhầm lẫn giữa hai khái niệm, dẫn đến lo ngại mọi tài khoản Facebook thứ hai đều có nguy cơ biến mất.

Trang cá nhân phụ thực chất là gì?

Trang cá nhân phụ là tính năng chính thức được Meta giới thiệu từ năm 2023. Tính năng này cho phép người dùng tạo nhiều hồ sơ khác nhau bên trong cùng một tài khoản Facebook, không cần đăng ký thêm tài khoản mới.

Cụ thể, sau khi tạo tài khoản bằng email hoặc số điện thoại, người dùng có thể thiết lập thêm tối đa 4 trang cá nhân phụ. Mỗi hồ sơ có thể dùng tên gọi, ảnh đại diện, danh sách bạn bè và bảng tin riêng biệt.

Chẳng hạn, người dùng có thể dành trang cá nhân chính để kết nối với gia đình, bạn bè. Các hồ sơ phụ được dùng để tham gia nhóm mua bán, giao lưu thể thao hoặc theo dõi nội dung phù hợp với sở thích. Người dùng cũng có thể chuyển đổi giữa các hồ sơ ngay trong ứng dụng Facebook mà không cần đăng xuất rồi đăng nhập lại.

Điểm khác biệt cốt lõi so với nick clone

Ranh giới giữa hai loại tài khoản nằm ở cách chúng được tạo ra và quản lý. Với tài khoản clone, người dùng phải đăng ký một tài khoản Facebook khác với thông tin đăng nhập riêng biệt. Trong khi đó, trang cá nhân phụ chỉ là hồ sơ bổ sung nằm trong tài khoản chính và không có thông tin đăng nhập độc lập.

Những việc nên làm trước ngày 14/12

Theo thông báo Facebook gửi đến một số người dùng, các trang cá nhân phụ sẽ bị xóa vĩnh viễn sau ngày 14/12. Người dùng vẫn có thể đăng bài, kết bạn và dùng các tính năng thông thường trên hồ sơ chính.

Xuất dữ liệu: Người dùng được khuyến nghị xuất dữ liệu từ trang cá nhân phụ để lưu trữ thông tin quan trọng trước thời hạn.

Chuyển quyền quản trị nhóm: Ai đang dùng hồ sơ phụ để quản lý nhóm Facebook cần chuyển quyền quản trị sang tài khoản chính để tránh gián đoạn.

Kết nối lại từ hồ sơ chính: Nếu danh sách bạn bè, các nhóm đã tham gia hoặc các Trang đang theo dõi gắn với hồ sơ phụ, người dùng có thể phải thực hiện lại việc kết nối từ trang cá nhân chính.

Phạm vi áp dụng vẫn chưa rõ ràng

Hiện phạm vi áp dụng của việc xóa trang cá nhân phụ chưa có thông tin được xác minh đầy đủ. Vì vậy, người dùng nên kiểm tra kỹ thông báo xuất hiện trực tiếp trên tài khoản Facebook của mình thay vì chỉ dựa vào tin đồn trên mạng xã hội.

Có thể thấy, thông báo lần này chỉ đề cập đến tính năng trang cá nhân phụ do Facebook phát triển, không phải toàn bộ tài khoản thứ hai mà người dùng tự đăng ký. Việc chủ động sao lưu dữ liệu và chuyển giao quyền quản lý là bước cần thiết với những ai đang sử dụng tính năng này.