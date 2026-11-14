Facebook xóa trang cá nhân phụ sau ngày 14/12: khác gì nick clone và cách xuất dữ liệu

Thông báo Facebook xóa vĩnh viễn các trang cá nhân phụ sau ngày 14/12 chỉ áp dụng cho tính năng hồ sơ bổ sung do chính Meta phát triển. Thông báo này không nhắm đến các tài khoản thứ hai mà người dùng tự đăng ký, thường được gọi là nick clone. Tài khoản Facebook chính cũng không bị khóa hay xóa bỏ.

Thời gian gần đây, một số người dùng nhận được thông báo về việc này. Thông tin nhanh chóng gây chú ý, nhất là với những người đang dùng nhiều tài khoản cho các mục đích khác nhau. Không ít người nhầm lẫn giữa hai khái niệm và lo rằng mọi tài khoản thứ hai đều có nguy cơ bị xóa.

Trang cá nhân phụ vận hành ra sao trong một tài khoản duy nhất?

Trang cá nhân phụ là tính năng chính thức được Meta giới thiệu từ năm 2023. Người dùng có thể tạo nhiều hồ sơ khác nhau bên trong cùng một tài khoản Facebook mà không cần đăng ký tài khoản mới.

Cụ thể, sau khi tạo tài khoản bằng email hoặc số điện thoại, người dùng có thể thiết lập thêm tối đa 4 trang cá nhân phụ. Mỗi hồ sơ có thể có tên gọi, ảnh đại diện, danh sách bạn bè và bảng tin riêng biệt.

Chẳng hạn, trang cá nhân chính dùng để kết nối với gia đình và bạn bè. Các hồ sơ phụ có thể dùng để tham gia nhóm mua bán, giao lưu thể thao hoặc theo dõi nội dung theo sở thích. Người dùng cũng có thể chuyển đổi giữa các hồ sơ ngay trong ứng dụng mà không cần đăng xuất rồi đăng nhập lại.

Ranh giới giữa hồ sơ phụ chính thức và tài khoản clone

Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở cơ chế đăng nhập. Với tài khoản clone, người dùng phải đăng ký một tài khoản Facebook khác với thông tin đăng nhập riêng. Trong khi đó, trang cá nhân phụ chỉ là hồ sơ bổ sung nằm trong tài khoản chính và không có thông tin đăng nhập độc lập.

Điều gì xảy ra với tài khoản chính và dữ liệu?

Theo thông báo gửi đến một số người dùng, các trang cá nhân phụ sẽ bị xóa vĩnh viễn sau ngày 14/12. Người dùng vẫn có thể đăng bài, kết bạn và dùng các tính năng thông thường trên hồ sơ chính.

Tuy vậy, việc xóa hồ sơ phụ có thể kéo theo một số gián đoạn. Nếu đang có danh sách bạn bè, tham gia nhóm hoặc theo dõi các Trang thông qua hồ sơ phụ, người dùng có thể phải kết nối lại từ trang cá nhân chính.

Ba việc nên làm trước thời hạn

Xuất dữ liệu: lưu lại thông tin quan trọng từ trang cá nhân phụ trước ngày 14/12.

Chuyển quyền quản trị: người đang dùng hồ sơ phụ để quản lý nhóm Facebook cần chuyển quyền sang tài khoản chính để tránh gián đoạn hoạt động.

Kiểm tra thông báo: đối chiếu thông báo xuất hiện trực tiếp trên tài khoản của mình thay vì dựa vào tin lan truyền.

Phạm vi áp dụng vẫn chưa được xác minh đầy đủ

Hiện phạm vi áp dụng việc xóa trang cá nhân phụ vẫn chưa có thông tin được xác minh đầy đủ. Vì vậy, thông báo lần này chỉ nên hiểu là liên quan đến tính năng hồ sơ phụ chính thức, không phải toàn bộ tài khoản thứ hai do người dùng tự lập.

Nhìn chung, người dùng không cần lo ngại rằng mọi nick clone sẽ biến mất trong tháng 12. Điều cần làm là kiểm tra kỹ thông báo trên tài khoản của mình, chủ động sao lưu dữ liệu và chuyển giao quyền quản lý nếu đang dùng tính năng này.