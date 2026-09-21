Theo dữ liệu trên nền tảng chuyên theo dõi và tổng hợp báo cáo sự cố dịch vụ trực tuyến Downdetector, sáng 21/9 chứng kiến lượng phản ánh về tình trạng không thể truy cập Facebook tăng mạnh.

Facebook và hàng loạt ứng dụng của Meta đồng loạt 'sập' diện rộng. Ảnh minh họa CNBC.

Cụ thể, nhiều người dùng Facebook sáng nay cho biết, khi truy cập Facebook bằng trình duyệt web, trang mạng xã hội này chỉ hiển thị logo và những biểu tượng chức năng mà không tải được giao diện chính, không thể tiếp tục thao tác. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận trên phiên bản website của Instagram và Threads.

Tình trạng này kéo dài không lâu, đến nay, giao diện Facebook trên web đã trở lại bình thường.

Trong thời gian gần đây, một số nền tảng của Meta đã không ít lần "sập" diện rộng.

Ngày 12/6/2026, Facebook, Instagram, Messenger và một số dịch vụ khác của Meta gặp sự cố trên diện rộng. Theo Reuters, tại thời điểm cao nhất, Downdetector ghi nhận hơn 113.000 lượt báo lỗi liên quan đến Facebook và khoảng 10.000 lượt đối với Instagram. Meta cho biết đang nỗ lực khắc phục, nhưng chưa công bố nguyên nhân cụ thể vào thời điểm đó.

Tháng 7/2026 ghi nhận nhiều đợt lỗi các dịch vụ của Meta, trong đó có Facebook và Instagram. Hôm 19/7, hệ thống theo dõi sự cố ghi nhận đợt gián đoạn kéo dài khoảng hai giờ. Sau đó ba ngày, Facebook, Messenger và Instagram một lần nữa đồng loạt gặp trục trặc. Tại Việt Nam, nhiều người dùng phản ánh không thể gửi, nhận tin nhắn hoặc truy cập các tính năng trên nền tảng. Sự cố được ghi nhận cả trên website và ứng dụng di động.

Ngày 27/7, Facebook tiếp tục ghi nhận một đợt gián đoạn, với các báo cáo về tình trạng không thể truy cập hoặc phải đăng nhập lại tài khoản.