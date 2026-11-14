Facebook sẽ xóa hết 'tài khoản clone' trong tháng 12?

Thông tin Facebook sắp xóa tài khoản phụ gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, những tài khoản thường được gọi là nick clone không phải đối tượng được nhắc đến. Ảnh: Meta.

Một số người dùng Facebook gần đây nhận được thông báo trang cá nhân phụ sẽ ngừng hoạt động và bị xóa vĩnh viễn sau ngày 14/12. Tuy nhiên, nhiều người đang nhầm lẫn tính năng này với những tài khoản clone thường thấy trên mạng xã hội.

Thực tế, trang cá nhân phụ là một tính năng được Meta giới thiệu vào năm 2023, cho phép người dùng tạo nhiều hồ sơ khác nhau trong cùng một tài khoản Facebook.

Hiểu đơn giản, một người chỉ cần đăng ký một tài khoản Facebook bằng email hoặc số điện thoại, sau đó có thể tạo thêm tối đa 4 trang cá nhân phụ mà không phải lập tài khoản mới.

Chẳng hạn, một người có thể sử dụng trang Facebook chính để kết nối với gia đình, bạn bè. Trong khi đó, trang phụ được dùng để tham gia các nhóm mua bán, giao lưu thể thao hoặc theo dõi những nội dung theo sở thích.

Mỗi trang phụ có thể sử dụng tên, ảnh đại diện, danh sách bạn bè và bảng tin riêng. Khi muốn chuyển từ trang chính sang trang phụ, người dùng chỉ cần chọn hồ sơ tương ứng trong ứng dụng, không phải đăng xuất rồi đăng nhập lại.

Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với những tài khoản thường được gọi là “nick clone”. Đây là cách người dùng gọi tài khoản Facebook khác được tạo riêng, có thông tin đăng nhập độc lập. Người dùng có thể sở hữu nhiều tài khoản như vậy để phục vụ những mục đích khác nhau, dù việc sử dụng vẫn phải tuân thủ quy định của Facebook.

Ngược lại, trang cá nhân phụ không phải tài khoản độc lập mà chỉ là một hồ sơ khác nằm bên trong tài khoản Facebook chính. Theo Meta, tính năng này được phát triển nhằm giúp người dùng tách biệt các mối quan hệ và sở thích.

Theo thông báo mới, Facebook cho biết trang cá nhân phụ sẽ bị xóa vĩnh viễn sau ngày 14/12. Việc này không ảnh hưởng đến trang cá nhân chính, nơi người dùng vẫn có thể đăng bài, kết bạn và sử dụng Facebook như bình thường.

Trước thời hạn trên, người dùng có thể xuất dữ liệu từ trang phụ để lưu lại những thông tin cần thiết.

Nếu đang dùng trang phụ để quản lý nhóm Facebook, người dùng cần chuyển vai trò quản trị sang trang chính. Những người có danh sách bạn bè, nhóm hoặc Trang theo dõi trên hồ sơ phụ cũng có thể phải kết nối lại từ hồ sơ chính.

Điều cần lưu ý là thông báo này đề cập đến trang cá nhân phụ được tạo bằng tính năng chính thức của Facebook, không phải tất cả tài khoản thứ hai mà người dùng tự đăng ký.

Hiện chưa có thông tin được xác minh đầy đủ về phạm vi áp dụng của việc xóa trang cá nhân phụ. Vì vậy, người dùng nên kiểm tra thông báo trực tiếp trên tài khoản của mình trước khi thực hiện sao lưu hoặc chuyển quyền quản lý.