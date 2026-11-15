Facebook sắp xóa vĩnh viễn trang cá nhân phụ: 5 việc cần làm trước ngày 14/12

Meta đang triển khai thay đổi đối với tính năng trang cá nhân phụ (Additional Facebook Profiles), khiến nhiều người dùng phải rà soát lại những dữ liệu và kết nối đã xây dựng trên nền tảng này. Theo thông báo Facebook gửi đến người dùng, sau ngày 14/12/2026, toàn bộ trang cá nhân phụ cùng thông tin liên quan sẽ bị xóa.

Đây là thay đổi đáng chú ý với những người thường sử dụng nhiều hồ sơ để phân chia các mối quan hệ, chẳng hạn một trang dành cho gia đình, bạn bè, một trang phục vụ công việc hoặc tham gia các cộng đồng có cùng sở thích.

Những trang Facebook nào sẽ bị xóa?

Trang cá nhân phụ là tính năng được Meta giới thiệu vào tháng 9/2023, cho phép một tài khoản Facebook tạo tối đa 4 hồ sơ bổ sung bên cạnh trang cá nhân chính. Mỗi hồ sơ có tên hiển thị, danh sách bạn bè, bảng tin và các hoạt động tương đối độc lập.

Điểm cần lưu ý là trang cá nhân phụ không giống một tài khoản Facebook riêng biệt. Đây là những hồ sơ được tạo bên trong cùng một tài khoản, người dùng có thể chuyển đổi qua lại mà không cần đăng xuất.

Theo thông báo mới, Meta sẽ ngừng duy trì toàn bộ hồ sơ phụ sau ngày 14/12/2026. Trong khi đó, trang cá nhân chính - hồ sơ được tạo khi đăng ký Facebook vẫn hoạt động bình thường. Các Fanpage cũng không nằm trong phạm vi thông báo xóa hồ sơ phụ này.

Vì vậy, người dùng cần xác định đúng loại hồ sơ mình đang sử dụng, tránh nhầm lẫn giữa trang cá nhân phụ, tài khoản riêng biệt và Fanpage.

Facebook sẽ chấm dứt tính năng trang cá nhân phụ sau ngày 14/12/2026

Những dữ liệu nào có nguy cơ mất?

Khi trang cá nhân phụ bị xóa, người dùng có thể mất quyền truy cập vào những thông tin gắn với hồ sơ đó. Theo nội dung thông báo của Facebook, các dữ liệu có thể xuất trước thời hạn gồm:

Bài viết, hình ảnh và video đã đăng tải.

Danh sách bạn bè trên hồ sơ phụ.

Nội dung liên quan đến các nhóm.

Tin nhắn và những thông tin khác gắn với hồ sơ.

Đặc biệt, những người đang sử dụng hồ sơ phụ để quản lý nhóm Facebook cần chú ý. Nếu nhóm chỉ được quản lý bởi các hồ sơ phụ thuộc diện xóa, nhóm có thể không còn quản trị viên và bị tạm dừng hoạt động.

Cách sao lưu dữ liệu trước ngày 14/12

Để tránh mất những hình ảnh, bài viết và tin nhắn quan trọng, người dùng nên chủ động xuất dữ liệu của từng hồ sơ phụ. Có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:

Mở Facebook, nhấn ảnh đại diện và chuyển sang trang cá nhân phụ cần sao lưu.

Truy cập Cài đặt và quyền riêng tư (Settings & privacy), sau đó chọn Cài đặt (Settings).

Tìm mục Trung tâm tài khoản (Accounts Center) và chọn Thông tin và quyền của bạn (Your information and permissions).

Chọn Xuất thông tin của bạn (Export your information).

Lựa chọn hồ sơ cần xuất, loại dữ liệu muốn lưu, khoảng thời gian và định dạng tệp.

Kiểm tra lại yêu cầu, sau đó gửi yêu cầu xuất dữ liệu.

Khi Facebook thông báo bản sao đã sẵn sàng, người dùng cần tải tệp về thiết bị và kiểm tra lại nội dung. Nếu có nhiều hồ sơ phụ, nên thực hiện riêng cho từng hồ sơ.

Việc xuất dữ liệu có thể mất thời gian tùy thuộc vào lượng thông tin cần xử lý. Do đó, không nên đợi sát thời hạn mới thực hiện.

Đang quản trị nhóm bằng hồ sơ phụ, cần làm gì?

Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng với những người xây dựng và duy trì cộng đồng trên Facebook.

Theo hướng dẫn của nền tảng, nếu nhóm chỉ được quản lý bởi các trang cá nhân phụ bị xóa, nhóm có thể bị tạm dừng do không còn quản trị viên. Để tránh tình trạng này, người dùng cần chuyển quyền quản trị cho trang cá nhân chính hoặc một thành viên đáng tin cậy khác.

Các bước thực hiện gồm:

Mở nhóm Facebook bằng hồ sơ phụ đang giữ quyền quản trị.

Truy cập danh sách thành viên và thêm trang cá nhân chính vào nhóm nếu chưa tham gia.

Tìm hồ sơ muốn bàn giao quyền quản trị.

Gửi lời mời làm quản trị viên và chờ người được mời chấp nhận.

Kiểm tra lại danh sách quản trị viên để bảo đảm việc bàn giao đã hoàn tất.

Không nên chỉ gửi lời mời rồi bỏ qua bước xác nhận, bởi nhóm cần có người tiếp nhận quyền quản lý trước khi hồ sơ phụ bị xóa.

Việc Facebook ngừng tính năng trang cá nhân phụ không đồng nghĩa toàn bộ tài khoản của người dùng bị xóa. Tuy nhiên, để tránh mất dữ liệu và gián đoạn những hoạt động đã xây dựng trong thời gian dài, người dùng nên chủ động kiểm tra, sao lưu thông tin và sắp xếp lại các kết nối trước ngày 14/12/2026.