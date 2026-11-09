Facebook Plus tại Việt Nam: gói 27.990 đồng/tháng thêm tính năng Stories, không kèm tích xanh

Meta đang triển khai tùy chọn đăng ký Facebook Plus cho một số tài khoản người dùng tại Việt Nam. Gói dịch vụ có mức phí 27.990 đồng mỗi tháng, kèm chương trình dùng thử miễn phí 7 ngày. Các tính năng cơ bản của Facebook vẫn miễn phí với toàn bộ người dùng.

Facebook Plus bổ sung các tính năng tùy biến cho cả Facebook và Messenger. Gói này không phải là Meta Verified nên không đi kèm huy hiệu xác minh màu xanh.

Facebook Plus nâng cấp những gì cho Stories?

Phần lớn giá trị của Facebook Plus tập trung vào trải nghiệm Stories trên cả hai ứng dụng Facebook và Messenger. Người đăng ký có thể xem thông tin chi tiết hơn về lượt xem Story và tìm kiếm tài khoản trong danh sách người xem. Họ cũng được dùng các biểu tượng cảm xúc đặc biệt.

Facebook Plus có giá 28 ngàn đồng/tháng tại Việt Nam

Bên cạnh đó, dịch vụ hỗ trợ xem trước Story và kéo dài thời gian hiển thị nội dung vượt quá giới hạn 24 giờ truyền thống. Người dùng còn có thể thay đổi biểu tượng ứng dụng Facebook trên màn hình điện thoại.

Những bổ sung này hướng tới việc tăng tính cá nhân hóa khi sử dụng mạng xã hội. Nguồn tin không nêu thêm tính năng nào ngoài các mục trên.

Facebook Plus khác Meta Verified ở điểm nào?

Người dùng cần lưu ý Facebook Plus không phải là dịch vụ Meta Verified. Meta Verified tập trung vào xác minh tài khoản, cấp huy hiệu xanh, bảo vệ danh tính và cung cấp kênh hỗ trợ kỹ thuật riêng.

Người dùng sẽ được dùng thử 1 tuần trước khi đăng ký gói Facebook Plus

Do đó, đăng ký Facebook Plus sẽ không đi kèm tích xanh. Người dùng chỉ nhận các công cụ và tính năng tùy biến Meta đã thiết lập sẵn trong gói.

Điều người dùng cần lưu ý

Meta mới triển khai tùy chọn đăng ký cho một số tài khoản tại Việt Nam, chưa phải toàn bộ người dùng.

Mức phí niêm yết là 27.990 đồng mỗi tháng, có 7 ngày dùng thử miễn phí.

Các tính năng cơ bản của Facebook vẫn giữ mô hình sử dụng miễn phí.

Gói này không có huy hiệu xác minh, không thay thế Meta Verified.

Nhìn chung, Facebook Plus là gói trả phí thiên về cá nhân hóa, chủ yếu ở Stories, thay vì xác minh danh tính hay hỗ trợ kỹ thuật. Người dùng nên cân nhắc nhu cầu thực tế và tận dụng thời gian dùng thử trước khi quyết định đăng ký.