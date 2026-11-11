Facebook Plus giá 27.990 đồng/tháng tại Việt Nam: Thêm tiện ích Story nhưng vẫn còn quảng cáo

Facebook đang giới thiệu gói thuê bao Facebook Plus đến một số người dùng tại Việt Nam với mức giá 27.990 đồng mỗi tháng, kèm 7 ngày dùng thử miễn phí. Gói này bổ sung một số tiện ích cho Story và cá nhân hóa giao diện, trong khi phần lớn trải nghiệm cốt lõi của mạng xã hội không thay đổi và quảng cáo vẫn xuất hiện.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin trên giao diện đăng ký, nếu tiếp tục sử dụng sau thời gian dùng thử và giữ nguyên mức giá hiện tại, người dùng sẽ chi khoảng 336.000 đồng cho 12 tháng. Con số này chưa tính các chương trình ưu đãi hoặc thay đổi giá về sau.

Story được nâng cấp những gì khi trả phí?

Khác với những gói thuê bao tập trung vào xác minh tài khoản hoặc loại bỏ quảng cáo, Facebook Plus chủ yếu mở rộng các tiện ích vốn không có trên phiên bản miễn phí. Phần lớn thay đổi nằm ở Story.

Ở phiên bản miễn phí, người đăng thường chỉ biết những tài khoản đã xem nội dung của mình. Với gói trả phí, Facebook bổ sung dữ liệu về mức độ người xem quay lại theo dõi Story. Người đăng ký còn có thể tìm một tài khoản cụ thể trong danh sách người xem, thay vì cuộn qua nhiều tên để kiểm tra.

Xem lại Story: có thông tin về lượt xem lại.

Tìm người xem: tra cứu một tài khoản cụ thể trong danh sách.

Xem trước Story của người khác: qua cửa sổ nhỏ, theo bài giới thiệu không làm xuất hiện dấu hiệu đã xem như thao tác mở Story thông thường.

Thời gian hiển thị: kéo dài tối đa 48 giờ, gấp đôi giới hạn 24 giờ mặc định.

Dữ liệu hiệu suất: có thêm thông tin cho những Story đã bị ẩn.

Các tính năng này hướng đến nhóm người dùng thường xuyên đăng Story, quan tâm đến lượt xem và muốn theo dõi chi tiết hơn cách người khác tương tác với nội dung của mình.

Đổi biểu tượng ứng dụng, nhưng danh sách quyền lợi chưa đồng nhất

Ngoài Story, Facebook Plus cho phép thay đổi biểu tượng ứng dụng Facebook và Messenger trên màn hình điện thoại. Người dùng có thể chọn một số thiết kế do nền tảng cung cấp thay cho logo mặc định, tuy nhiên số lượng mẫu hiện còn hạn chế.

Theo thông tin Meta công bố hồi tháng 9, Facebook Plus cũng đang được bổ sung các tính năng như tùy chỉnh Messenger, xem dữ liệu chuyên sâu của Reels và dùng biểu cảm đặc biệt trên bài đăng ở bảng tin. Dù vậy, danh sách quyền lợi không nhất thiết giống nhau giữa mọi tài khoản và khu vực. Người dùng tại Việt Nam cần kiểm tra trực tiếp các tính năng hiển thị trong lời mời đăng ký của mình.

Điểm cần phân biệt: không bỏ quảng cáo, không phải Meta Verified

Đáng chú ý, Facebook Plus không loại bỏ quảng cáo. Dù trả phí hàng tháng, người dùng vẫn nhìn thấy các nội dung được tài trợ. Đây là khác biệt so với mô hình YouTube Premium, nơi trải nghiệm không có quảng cáo là một quyền lợi quan trọng.

Gói này cũng không phải dịch vụ Meta Verified, vốn cung cấp quyền lợi liên quan đến xác minh tài khoản và các tính năng hỗ trợ đi kèm. Vì vậy, trả 27.990 đồng mỗi tháng không đồng nghĩa tài khoản được cấp dấu tích xanh hay hưởng các quyền lợi bảo vệ của Meta Verified.

Bên cạnh Facebook Plus, Meta còn giới thiệu các dịch vụ trả phí bổ sung cho Instagram và WhatsApp tại Việt Nam, cùng giải pháp Meta One tập hợp các dịch vụ này và mở rộng giới hạn sử dụng một số tính năng AI. Phạm vi quyền lợi của từng gói khác nhau, nên người dùng không nên nhầm Facebook Plus với gói bao gồm toàn bộ quyền lợi trên các nền tảng của Meta.

Gần 28.000 đồng mỗi tháng có đáng tiền?

Với người thường xuyên dùng Story, Facebook Plus mang lại những tiện ích cụ thể như theo dõi lượt xem lại, tìm người xem, xem trước Story và kéo dài thời gian hiển thị. Ngược lại, với người chủ yếu đọc bảng tin, trò chuyện hoặc xem video, các tính năng này có thể chưa tạo khác biệt lớn so với bản miễn phí.

Gói trả phí cũng không tự động mở quyền kiếm tiền cho tài khoản, bởi các công cụ kiếm tiền dành cho nhà sáng tạo đủ điều kiện đã được Meta cung cấp theo cơ chế riêng.

Như vậy, giá trị của Facebook Plus phụ thuộc nhiều vào thói quen sử dụng của từng người. Trước khi đăng ký, người dùng nên kiểm tra danh sách quyền lợi thực tế trên tài khoản để xác định các tiện ích có phù hợp với nhu cầu hay không.