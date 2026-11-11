Facebook Plus giá 27.990 đồng/tháng tại Việt Nam: Story có thêm gì, quảng cáo vẫn còn nguyên?

Facebook đang giới thiệu gói thuê bao Facebook Plus tới một số người dùng tại Việt Nam, với mức giá 27.990 đồng mỗi tháng và 7 ngày dùng thử miễn phí. Gói này bổ sung một số tiện ích cho Story và cá nhân hóa giao diện ứng dụng, trong khi phần lớn trải nghiệm cốt lõi của mạng xã hội không thay đổi.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin trên giao diện đăng ký, nếu dùng liên tục 12 tháng với mức giá hiện tại, người dùng sẽ chi khoảng 336.000 đồng, chưa tính các chương trình ưu đãi hoặc thay đổi giá.

Khác với những gói thuê bao tập trung vào xác minh tài khoản hoặc loại bỏ quảng cáo, Facebook Plus chủ yếu mở rộng các tiện ích vốn không có trên phiên bản miễn phí.

Story được nâng cấp những gì: từ lượt xem lại đến thời gian hiển thị 48 giờ

Thay đổi đáng chú ý nhất của Facebook Plus nằm ở Story. Ở phiên bản miễn phí, người đăng thường chỉ biết những tài khoản đã xem nội dung của mình. Với gói trả phí, Facebook bổ sung dữ liệu về mức độ người xem quay lại theo dõi Story.

Người đăng ký còn có thể tìm kiếm một tài khoản cụ thể trong danh sách người xem, thay vì phải cuộn qua nhiều tên để kiểm tra.

Bên cạnh đó, người dùng có thể xem trước Story của người khác thông qua cửa sổ nhỏ. Theo bài giới thiệu, cách xem này không làm xuất hiện dấu hiệu đã xem như thao tác mở Story thông thường.

Ngoài ra, thời gian hiển thị Story có thể kéo dài tối đa 48 giờ, gấp đôi giới hạn 24 giờ mặc định. Facebook Plus cũng cung cấp thêm dữ liệu hiệu suất đối với những Story đã bị ẩn, mở rộng so với các dữ liệu tương tác thông thường.

Những tính năng này hướng đến nhóm người dùng thường xuyên đăng Story, quan tâm đến lượt xem và muốn theo dõi chi tiết hơn cách người khác tương tác với nội dung của mình.

Đổi biểu tượng ứng dụng, nhưng quảng cáo vẫn xuất hiện

Ngoài Story, Facebook Plus cho phép người đăng ký thay đổi biểu tượng ứng dụng Facebook và Messenger trên màn hình điện thoại. Thay vì logo mặc định, người dùng có thể chọn một số thiết kế khác do nền tảng cung cấp, tuy nhiên số lượng mẫu hiện còn hạn chế.

Theo thông tin Meta công bố hồi tháng 9, Facebook Plus cũng đang được bổ sung các tính năng như tùy chỉnh Messenger, xem dữ liệu chuyên sâu của Reels và dùng biểu cảm đặc biệt trên bài đăng ở bảng tin. Tuy vậy, danh sách quyền lợi không nhất thiết giống nhau giữa mọi tài khoản và khu vực.

Đáng lưu ý, Facebook Plus không loại bỏ quảng cáo. Ngay cả khi trả phí hàng tháng, người dùng vẫn nhìn thấy nội dung được tài trợ. Đây là điểm khác biệt so với YouTube Premium, nơi trải nghiệm không có quảng cáo là một trong những quyền lợi quan trọng.

Không phải Meta Verified, cũng không phải gói trọn bộ của Meta

Facebook Plus không phải dịch vụ Meta Verified, vốn cung cấp các quyền lợi liên quan đến xác minh tài khoản và những tính năng hỗ trợ đi kèm. Do đó, khoản phí 27.990 đồng mỗi tháng không đồng nghĩa tài khoản được cấp dấu tích xanh hay hưởng các quyền lợi bảo vệ tài khoản của Meta Verified.

Gói này cũng không tự động mở quyền kiếm tiền. Các công cụ kiếm tiền dành cho nhà sáng tạo đủ điều kiện đã được Meta cung cấp theo cơ chế riêng.

Bên cạnh Facebook Plus, Meta còn giới thiệu các dịch vụ trả phí bổ sung cho Instagram và WhatsApp tại Việt Nam. Hãng cũng có giải pháp Meta One, tập hợp các dịch vụ này và mở rộng giới hạn sử dụng một số tính năng AI. Tuy nhiên, phạm vi quyền lợi của từng gói khác nhau, nên người dùng không nên nhầm Facebook Plus với gói bao gồm toàn bộ quyền lợi trên các nền tảng thuộc Meta.

Có đáng trả gần 28.000 đồng mỗi tháng?

Với người thường xuyên dùng Story, Facebook Plus mang lại các tiện ích cụ thể như theo dõi lượt xem lại, tìm kiếm người xem, xem trước Story và kéo dài thời gian hiển thị nội dung.

Ngược lại, với người chủ yếu dùng Facebook để đọc bảng tin, trò chuyện hoặc xem video, các tính năng bổ sung này có thể chưa tạo ra khác biệt lớn so với phiên bản miễn phí.

Nhìn chung, giá trị của Facebook Plus phụ thuộc nhiều vào thói quen sử dụng của từng người. Trước khi đăng ký, người dùng nên kiểm tra danh sách quyền lợi thực tế trên tài khoản để xác định các tiện ích được cung cấp có phù hợp với nhu cầu hay không.