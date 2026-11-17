Gói thuê bao Facebook Plus giá 27.990 đồng/tháng có thống kê lượt xem lại Story, nhưng chỉ hiển thị tổng số lần nội dung được phát lại. Tính năng này không cho biết tài khoản nào thực hiện những lượt xem đó, trái với nhiều đồn đoán trên mạng xã hội.

Gói thuê bao này được bàn luận nhiều sau khi xuất hiện thông tin cho rằng người dùng có thể phát hiện ai thường xuyên xem lại Story của mình. Trong các quyền lợi của gói, tính năng thống kê lượt xem lại thu hút sự chú ý vì liên quan trực tiếp đến thói quen tương tác và quyền riêng tư cá nhân.

Thêm dữ liệu so với Facebook miễn phí, nhưng ở mức tổng số

Trên phiên bản Facebook thông thường, người đăng Story có thể kiểm tra danh sách những tài khoản đã xem nội dung. Tuy nhiên, nền tảng không cung cấp thông tin về số lần một tài khoản cụ thể truy cập Story.

Với Facebook Plus, người dùng được bổ sung dữ liệu về số lượt xem lại. Theo trải nghiệm của một người đăng ký, tính năng chỉ hiển thị tổng số lần Story được xem lại, không tiết lộ danh tính người thực hiện.

Chẳng hạn, nếu một Story ghi nhận 10 lượt xem lại, chủ tài khoản chỉ biết nội dung đã được phát lại 10 lần. Họ không thể xác định toàn bộ lượt xem đến từ một người hay nhiều người khác nhau. Vì vậy, thông tin cho rằng Facebook Plus giúp phát hiện chính xác ai thường xuyên vào xem Story là chưa có cơ sở.

Hai tiện ích riêng biệt dễ bị nhầm lẫn

Theo The Verge, Facebook Plus cung cấp hai tiện ích riêng biệt là thống kê lượt xem lại và tìm kiếm trong danh sách người xem Story. Hai chức năng này không đồng nghĩa với việc người dùng có thể theo dõi số lần xem của từng tài khoản.

Sự nhầm lẫn tương tự từng xuất hiện khi Meta triển khai Instagram Plus, gói thuê bao cung cấp thêm nhiều tính năng liên quan đến Story. Tháng 9, đại diện Meta xác nhận với Fox Business rằng công cụ thống kê lượt xem lại trên Instagram Plus chỉ hiển thị tổng số lần nội dung được phát lại, không cung cấp danh tính người xem.

Tuy nhiên, xác nhận dành cho Instagram Plus không đồng nghĩa với việc Meta đã công bố đầy đủ cơ chế hoạt động của tất cả tính năng trên Facebook Plus.

Tìm người xem và xem trước Story không để lại dấu vết

Ngoài thống kê lượt xem lại, Facebook Plus còn có công cụ tìm kiếm người xem Story. Thay vì cuộn qua hàng trăm tài khoản trong danh sách, người dùng có thể tìm nhanh để kiểm tra một người cụ thể có từng xem nội dung hay không.

Một tiện ích khác là xem trước Story mà không xuất hiện trong danh sách người xem. Tính năng này giúp người đăng ký tiếp cận nội dung mà không để lại dấu vết với chủ tài khoản.

So sánh nhanh các tính năng liên quan đến Story

Vì sao lượt xem lại chưa nói lên điều gì về người xem

Số lượt xem lại Story không phải căn cứ để kết luận một người đang đặc biệt quan tâm hay theo dõi tài khoản khác. Việc xem lại có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, chẳng hạn muốn đọc kỹ nội dung, xem lại hình ảnh hoặc đơn giản là vô tình mở Story thêm lần nữa.

Nhìn chung, Facebook Plus bổ sung nhiều dữ liệu tương tác mà phiên bản miễn phí không có. Tuy nhiên, tính năng được quan tâm nhất vẫn có giới hạn: người dùng biết Story được xem lại bao nhiêu lần, nhưng không thể xác định chính xác ai là người đã xem lại.