Facebook Plus, gói thuê bao giá 27.990 đồng/tháng, có tính năng thống kê lượt xem lại Story nhưng không cho biết chính xác tài khoản nào đã xem nhiều lần. Trái với đồn đoán trên mạng xã hội, người đăng ký chỉ nhận được tổng số lần nội dung được phát lại, không nhận được danh tính người thực hiện.

Vì sao tính năng xem lại Story gây tò mò?

Gói Facebook Plus được bàn luận nhiều sau khi xuất hiện thông tin cho rằng người dùng có thể phát hiện những ai thường xuyên xem lại Story của mình. Tính năng này thu hút chú ý vì liên quan trực tiếp đến thói quen tương tác và quyền riêng tư cá nhân.

Trên Facebook thông thường, người đăng Story có thể kiểm tra danh sách các tài khoản đã xem. Tuy nhiên, nền tảng không cung cấp thông tin về số lần một tài khoản cụ thể truy cập Story.

Thực tế: chỉ biết số lần xem lại, không biết ai xem

Với Facebook Plus, người dùng được bổ sung dữ liệu về số lượt xem lại. Theo trải nghiệm của một người đăng ký, tính năng này chỉ hiển thị tổng số lần Story được xem lại, chứ không tiết lộ danh tính những người thực hiện hành động đó.

Chẳng hạn, nếu một Story ghi nhận 10 lượt xem lại, chủ tài khoản chỉ biết nội dung đã được phát lại 10 lần. Họ không thể xác định toàn bộ lượt xem đến từ một người hay nhiều người khác nhau. Vì vậy, thông tin cho rằng Facebook Plus giúp phát hiện chính xác ai thường xuyên vào xem Story là chưa có cơ sở.

Hai tiện ích riêng biệt dễ bị nhầm lẫn

Theo The Verge, Facebook Plus cung cấp hai tiện ích riêng biệt là thống kê lượt xem lại và tìm kiếm trong danh sách người xem Story. Hai chức năng này không đồng nghĩa với việc người dùng có thể theo dõi số lần xem của từng tài khoản.

Sự nhầm lẫn tương tự từng xuất hiện khi Meta triển khai Instagram Plus, gói thuê bao cung cấp thêm nhiều tính năng liên quan đến Story. Tháng 9, đại diện Meta xác nhận với Fox Business rằng công cụ thống kê lượt xem lại trên Instagram Plus chỉ hiển thị tổng số lần nội dung được phát lại, không cung cấp danh tính người xem.

Tuy nhiên, xác nhận dành cho Instagram Plus không đồng nghĩa với việc Meta đã công bố đầy đủ cơ chế hoạt động của tất cả tính năng trên Facebook Plus.

Tìm kiếm người xem và xem trước Story ẩn danh

Ngoài thống kê lượt xem lại, gói thuê bao còn có công cụ tìm kiếm người xem Story. Thay vì phải cuộn qua hàng trăm tài khoản trong danh sách, người dùng có thể tìm nhanh để kiểm tra một người cụ thể có từng xem nội dung hay không.

Một tiện ích khác là khả năng xem trước Story mà không xuất hiện trong danh sách người xem. Nhờ đó, người đăng ký có thể xem nội dung mà không để lại dấu vết với chủ tài khoản.

Lượt xem lại không phản ánh mức độ quan tâm

Số lượt xem lại Story không phải căn cứ để kết luận một người đang đặc biệt quan tâm hay theo dõi tài khoản khác. Việc xem lại có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, chẳng hạn muốn đọc kỹ nội dung, xem lại hình ảnh hoặc đơn giản là vô tình mở Story thêm lần nữa.

Nhìn chung, Facebook Plus bổ sung nhiều dữ liệu tương tác mà phiên bản miễn phí không có. Dù vậy, tính năng được quan tâm nhất vẫn có giới hạn: người dùng biết Story được xem lại bao nhiêu lần, nhưng không thể xác định chính xác ai là người đã xem lại.