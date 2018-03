Facebook nói gì về vụ bê bối lưu trữ tin nhắn, cuộc gọi người dùng?

Trước những thông tin cho rằng Facebook đã lưu trữ lịch sử cuộc gọi và tin nhắn SMS (văn bản) của người dùng mà không có sự cho phép của chủ tài khoản, Facebook Việt Nam đã lên tiếng giải thích vụ việc này.

Facebook Việt Nam phủ nhận thông tin cho rằng hãng này lưu trữ lịch sử cuộc gọi và tin nhắn.

Chỉ sau vài ngày dính bê bối làm lộ thông tin 50 triệu khách hàng khiến cho cổ phiểu của hãng giảm sâu, thậm chí Mark Zuckerberg cũng mất đi 9 tỷ đô la thì mới đây, mạng xã hội lớn nhất thế giới lại bị tố về việc lưu trữ thông tin khách hàng trái phép.

Cụ thể hơn, nhiều người cho biết họ phát hiện ra sự bất thường khi tải về máy tính dữ liệu được chia sẻ lên Facebook từ khi tham gia mạng xã hội này. Trong tập tin tải về, họ bất ngờ khi phát hiện mạng xã hội đã lưu lại cả thông tin về lịch sử cuộc gọi và tin nhắn trên smartphone của mình.

Phát hiện này lập tức nhận được sự đồng thuận của nhiều người và lên án chỉ trích mạnh mẽ với Facebook về quyền riêng tư đang bị xâm phạm. Nhiều người kêu gọi Facebook lên tiếng và thậm chí đòi tẩy chay mạng xã hội này.

Trước vấn đề này, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Facebook Việt Nam cho biết, thông tin trên hoàn toàn không chính xác.

Đại diện Facebook phân trần, việc lưu trữ lịch sử cuộc gọi và tin nhắn văn bản là một phần trong tính năng opt-in của ứng dụng Messenger hoặc Facebook Lite trên nền tảng Android. Hãng cũng khẳng định tính năng này không thu thập nội dung cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản của người dùng. Thông tin của người dùng được lưu trữ an toàn và Facebook không bán thông tin này cho các bên thứ ba. Người dùng luôn có quyền kiểm soát những thông tin chia sẻ với Facebook.

Hãng cũng nói rằng đã giới thiệu tính năng này cho người dùng Android vài năm trước. Cụ thể được giới thiệu lần đầu tiên trên Messenger vào năm 2015 và sau đó được cung cấp dưới dạng tùy chọn trong Facebook Lite, một phiên bản nhẹ của Facebook dành cho nền tảng Android. Tính năng này cho phép tải lên số liên lạc là việc khá phổ biến khi dùng các ứng dụng và dịch vụ mạng xã hội. Đây là một cách để dễ dàng tìm thấy những người mà bạn muốn kết nối, mang lại cho họ trải nghiệm tốt hơn trên Facebook.

Bên cạnh đó, Facebook cũng dẫn ví dụ để cho người dùng thấy họ có quyền thiết lập và cần sự đồng ý mới lưu trữ thông tin thay vì lưu trữ thông tin trái phép như bị tố.

Cụ thể, Facebook nói rằng người dùng có quyền lựa chọn có đồng ý sử dụng tính năng này hay không. Bất cứ lúc nào không còn muốn sử dụng tính năng này nữa, họ có thể tắt nó trong phần cài đặt hoặc thông cho người dùng Facebook Lite, tất cả lịch sử cuộc gọi và văn bản được chia sẻ trước đó thông qua ứng dụng bạn sử dụng sẽ bị xóa.

Mặc dù vậy, Facebook cũng nói rằng họ nhận được một số quyền hạn nhất định từ Android, nhưng việc tải lên thông tin này luôn là nằm trong quyền lựa chọn của người dùng.

Nhấn mạnh thêm, đại diện Facebook cũng nói với Tiền Phong rằng, họ không bao giờ bán dữ liệu này và tính năng này không thu thập nội dung tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi của người dùng.

Tuy nhiên, đó chỉ là lời nói và thực tế các sự việc liên quan đến quyền riêng tư của người dùng trên mạng xã hội này vẫn tiếp tục bị bóc mẽ. Chưa thể biết rằng thông tin chứa tin nhắn và lịch sử cuộc gọi mới bị "bóc phốt" có bị khai thác và trục lợi như sự việc mà Cambridge Analytic đã bị tố vừa qua, liên quan đến chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ của Donald Trump vào năm 2016.

Do đó, Facebook cần có hành động thực tế hơn, hãy công bố rõ phương thức bảo vệ thông tin người dùng như thế nào? Các thông tin người dùng được lưu trữ có thực sự an toàn không? Hacker có thể tấn công không? Hãy cho người dùng thấy rằng, họ thật sự an toàn thay vì chỉ là lời nói suông bên cạnh các sự việc liên tục bị "bóc mẽ".

Kiều Ngân