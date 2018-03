Facebook mua quảng cáo trên báo giấy để xin lỗi người dùng

Việc mua quảng cáo trên báo giấy của Facebook được nhiều người xem như 'chuyện lạ'.

CEO Facebook Mark Zuckerberg

Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook mới đây đã đồng loạt cho đăng lời xin lỗi trên hàng loạt tờ báo in lớn tại Anh và Mỹ với tiêu đề "Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin của bạn. Nếu chúng tôi không thể thì chúng tôi không xứng đáng".

Lời xin lỗi được in chữ đen đơn giản trên nền trắng kèm thêm logo Facebook ở bên dưới chữ ký. Tính cả tiêu đề và không gồm chữ ký, lời xin lỗi của Facebook dài tổng cộng 162 chữ, được ký tên bởi Mark Zuckerberg.

Tuy nhiên, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Mark Zuckerberg không đề cập gì đến vụ Cambridge Analytica mà dẫn vào một trường hợp rò rỉ dữ liệu cách đây 4 năm.

Trang quảng cáo có chữ ký của Mark Zuckerberg, logo Facebook với nội dung xin lỗi người dùng trên các tờ báo giấy của Anh và Mỹ (Ảnh: Dailymail)

"Có thể bạn đã nghe đến một ứng dụng đố vui được xây dựng bởi một nhà nghiên cứu trong trường đại học, đã làm lộ thông tin hàng triệu người dùng Facebook vào năm 2014. Đây thực sự là một sai phạm về lòng tin và chúng tôi xin lỗi vì đã không làm được gì nhiều hơn vào thời điểm đó. Chúng tôi đang thực hiện các bước để đảm bảo điều này không xảy ra lần nữa", tỷ phú 33 tuổi viết.

Mark Zuckerberg cũng nói rằng mạng xã hội này đang “hạn chế lượng dữ liệu mà ứng dụng có thể thu thập” khi người dùng đăng ký và “điều tra từng ứng dụng một - những ứng dụng đã từng truy cập dữ liệu trước đây” và khắc phục vấn đề.

Facebook mới đây cũng cho biết sẽ thông báo đến người dùng về những ứng dụng họ đã cấp quyền truy cập dữ liệu, cho phép họ “tắt bỏ quyền này trên các ứng dụng họ không muốn sử dụng nữa”.

Theo Reuters, đoạn quảng cáo được trình bày nguyên trang trên The Mail on Sunday, Sunday Times, Sunday Telegraph, Sunday Mirror, Sunday Express và The Observer của nước Anh. Còn tại Mỹ là tờ The New York Times, Washington Post và Wall Street Journal.

Việc mua quảng cáo trên báo giấy của Facebook được nhiều người xem như "chuyện lạ" bởi lần đầu tiên một gã khổng lồ quảng cáo trực tuyến cũng là kẻ thù số một của các tòa soạn báo in . Tuy nhiên bất kể việc Facebook chạy quảng cáo xin lỗi, các kết quả thăm dò dư luận mới nhất vẫn cho thấy phần lớn người dùng đang mất niềm tin vào họ.

Trước đó, CEO Facebook cũng đã xuất hiện trên CNN nhưng chỉ đưa ra các giải pháp và lời hứa chung chung để trấn an người dùng.

"Chúng tôi cũng đang điều tra mọi ứng dụng có quyền truy cập vào một lượng lớn dữ liệu trước khi chúng tôi sửa lỗi. Chúng tôi cho rằng còn có nhiều ứng dụng khác nữa. Và khi chúng tôi tìm ra chúng, chúng tôi sẽ cấm và thông báo đến người bị ảnh hưởng. Cuối cùng, chúng tôi nhắc nhở bạn về các ứng dụng mà bạn đã cho phép truy cập vào thông tin của mình. Vì vậy, bạn có thể tắt những ứng dụng mà bạn không muốn nữa. Cảm ơn bạn đã tin vào cộng đồng này. Tôi hứa sẽ làm tốt hơn".

Ngọc Châu