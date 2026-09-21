Facebook, Instagram bất ngờ gặp sự cố, hàng chục nghìn lượt báo lỗi

Bản đồ các sự cố được báo cáo trên Facebook. Nguồn: Downdetector

Hàng chục nghìn báo cáo lỗi được ghi nhận

Theo báo cáo sự cố của Downdetector, Facebook và Instagram của Meta gặp sự cố đối với hàng nghìn người dùng tại Mỹ trong ngày 20/9 (giờ địa phương). Dữ liệu từ Downdetector cho thấy đến 21h11 ngày 20/9 (giờ địa phương), có hơn 17.000 báo cáo vấn đề liên quan Facebook và hơn 5.000 báo cáo đối với Instagram.

Downdetector là nền tảng theo dõi tình trạng hoạt động của các dịch vụ trực tuyến, tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, trong đó có báo cáo do người dùng gửi.

Hiện tại, Meta chưa phản hồi về sự cố. Nguyên nhân khiến các nền tảng gặp vấn đề cũng chưa được công bố trong thông tin.

Facebook, Instagram và Threads đã gặp sự cố ngừng hoạt động sáng nay. (Ảnh chụp màn hình của một người đam mê công nghệ)

Người dùng tại châu Á tiếp tục báo lỗi

Tình trạng gián đoạn không chỉ được ghi nhận tại Mỹ. Tại Singapore, số liệu Downdetector cũng tăng trong sáng 21/9. The Straits Times dẫn dữ liệu cho biết Facebook có thời điểm ghi nhận 229 báo cáo lỗi vào khoảng 9 giờ 26, trong khi Instagram có 109 báo cáo vào khoảng 9 giờ 25. Hơn một nửa số báo cáo đối với mỗi nền tảng liên quan đến vấn đề với phiên bản website.

Một ghi nhận khác từ UDN cho biết từ khoảng 8 giờ sáng 21/9, Facebook, Instagram và Threads gặp tình trạng không thể tải trang trên phiên bản máy tính. Kết quả kiểm tra của nguồn này vào khoảng 9 giờ 21 cho thấy các phiên bản điện thoại vẫn có thể truy cập trong khi phiên bản máy tính gặp lỗi.

Các biểu hiện được ghi nhận gồm trang dịch vụ bị treo tại màn hình logo hoặc không thể truy cập. Mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy khu vực, thiết bị và thời điểm.

Meta chưa công bố nguyên nhân sự cố

Đến thời điểm các nguồn được cập nhật, chưa có thông tin chính thức từ Meta xác định nguyên nhân của đợt gián đoạn ngày 20-21/9. Do đó, chưa có cơ sở để kết luận sự cố xuất phát từ lỗi kỹ thuật, hạ tầng mạng hay nguyên nhân khác.

Đây không phải lần đầu trong năm 2026 các nền tảng của Meta gặp vấn đề. Reuters từng đưa tin Facebook và Instagram gặp sự cố vào tháng 7, khi Downdetector ghi nhận 4.808 báo cáo liên quan Facebook và 2.829 báo cáo đối với Instagram tại Mỹ trong một khoảng thời gian nhất định.

Trước đó, ngày 12/6, một sự cố khác ảnh hưởng đến Facebook và Instagram cùng một số dịch vụ của Meta. Ở thời điểm cao nhất, Downdetector ghi nhận hơn 113.000 báo cáo liên quan Facebook và khoảng 10.000 báo cáo đối với Instagram. Reuters khi đó cho biết các dịch vụ đã dần được khôi phục.

Với sự cố mới nhất, số liệu Downdetector tiếp tục được cập nhật theo báo cáo của người dùng, trong khi Meta chưa công bố thông tin chính thức về nguyên nhân hoặc phạm vi ảnh hưởng.