Facebook đã theo dõi mọi cuộc gọi và tin nhắn của người dùng Android từ trước đến nay

Facebook tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi những bê bối có liên quan đến dữ liệu và quyền riêng tư người dùng liên tục bị phanh phui.

Mark Zuckerberg có rất nhiều điều cần phải giải thích với công chúng. Mạng xã hội này từng bị công kích trên các phương tiện truyền thông vào năm 2011 vì vi phạm một điều khoản vốn ngăn không cho hãng tiết lộ thông tin về các khách hàng mà không được phép của họ. Nhưng quả bom mới nhất nhằm vào Facebook có lẽ lại là một đòn chí mạng đối với uy tín của nền tảng. Theo PhoneArena, một thanh niên tại New Zealand trong khi kiểm tra các dữ liệu mà Facebook đã thu thập về danh bạ của mình đã phát hiện ra một điều cực sốc: Facebook đã ghi lại toàn bộ các cuộc gọi mà anh này thực hiện trên chiếc điện thoại Android của mình trong suốt hai năm qua!

Khối dữ liệu có chứa danh sách các cuộc gọi này không chỉ tiết lộ về thuộc tính cuộc gọi (đến hay đi), mà còn liệt kê cả những cuộc gọi nhỡ, tên người ở đầu dây bên kia, độ dài cuộc gọi, và ngày tháng thực hiện cuộc gọi. Nhiều người khác cũng đã phát hiện ra điều tương tự khi họ tải về một tập tin zip chứa các dữ liệu mà Facebook đã thu thập về mình qua nhiều năm qua (như trong hình dưới đây):

Một người phát ngôn của Facebook đã phản hồi lại vụ việc này rằng, việc một ứng dụng nhắn tin hay mạng xã hội tải lên danh bạ của điện thoại trong lần đầu tiên người dùng đăng nhập là điều hoàn toàn bình thường. Mục đích của việc này là giúp bạn dễ dàng hơn trong việc liên lạc với những người bạn muốn, và theo người phát ngôn này thì việc tải lên danh bạ là tùy vào người dùng, dù rằng quá trình cài đặt Facebook rõ ràng yêu cầu bạn phải cấp quyền cho Facebook để nó có thể truy cập danh bạ của bạn.

Theo Facebook, danh bạ được tải lên sẽ được dùng cho thuật toán đề xuất bạn bè trong ứng dụng. Nếu bạn đồng ý cho Facebook truy cập danh bạ trên Android 4.1 trở về trước, bạn sẽ mặc định "dâng" cho công ty này toàn bộ lịch sử cuộc gọi và tin nhắn! Hành vi này cuối cùng đã bị ngăn lại với hàm API Android phiên bản 16, tuy nhiên Facebook vẫn có thể tiếp tục như không có gì xảy ra bằng cách trỏ ứng dụng của mình đến một phiên bản Android SDK trước đó. Hành vi theo dõi cuộc gọi này của Facebook đã bị chấm dứt vào cuối năm 2017 bởi Google.

Đây chính là màn hình nơi Facebook yêu cầu bạn cấp quyền truy cập danh bạ, cuộc gọi và tin nhắn

Có lẽ bạn sẽ muốn yêu cầu Facebook gởi email về mọi lưu trữ liên quan đến mình, bởi trong đó còn có tên của các nhà quảng cáo mà Facebook đã từng được Facebook chia sẻ dữ liệu của bạn. Để làm điều này, bạn dùng trình duyệt web trên máy tính, mở Facebook, nhấn nút hình tam giác ngược trên đầu trang, chọn Settings > Download a copy of your Facebook data > Start My Archive. Bạn hãy cố gắng đừng bị sốc khi xem nội dung của các lưu trữ này nhé!

Minh.T.T