Facebook bản web tê liệt diện rộng sáng 21/9: Màn hình đen bí ẩn khiến người dùng bối rối

Sáng 21/9, nền tảng mạng xã hội Facebook trên giao diện web máy tính bất ngờ gặp sự cố gián đoạn dịch vụ nghiêm trọng, khiến hàng loạt người dùng không thể truy cập bảng tin để cập nhật thông tin như bình thường. Thay vì hiển thị nội dung quen thuộc, trình duyệt của người dùng chỉ tải được biểu tượng logo Facebook nằm trơ trọi giữa một khung nền đen hoàn toàn.

Hiện tượng bất thường trên giao diện web và các bước can thiệp thất bại

Sự cố bắt đầu được nhiều người dùng ghi nhận từ đầu buổi sáng khi truy cập Facebook trên máy tính cá nhân. Quá trình xác thực đăng nhập ban đầu vẫn có thể diễn ra, nhưng sau đó toàn bộ hệ thống giao diện bảng tin (News Feed) hoàn toàn biến mất. Trang web không thể kết xuất (render) nội dung mà chỉ dừng lại ở màn hình tối với logo đơn độc ở trung tâm.

Nhiều người dùng đã chủ động thực hiện các thao tác xử lý sự cố phổ biến ở phía thiết bị đầu cuối như chuyển đổi qua các trình duyệt khác nhau gồm Chrome, Edge, Firefox hay tiến hành xóa bộ nhớ đệm (cache) và cookie. Tuy nhiên, mọi giải pháp can thiệp kỹ thuật cục bộ này đều không mang lại kết quả, cho thấy trục trặc nhiều khả năng xuất phát từ hạ tầng máy chủ phân phối dịch vụ web của Meta.

Dữ liệu gián đoạn ghi nhận từ hệ thống theo dõi độc lập

Số liệu từ chuyên trang theo dõi tình trạng dịch vụ trực tuyến Downdetector cho thấy lượng phản ánh gián đoạn liên quan đến Facebook tăng vọt bắt đầu từ khoảng 7h sáng ngày 21/9. Các trục trặc kỹ thuật này dường như tập trung chủ yếu vào phiên bản máy tính để bàn, trong khi một số dịch vụ liên quan khác thuộc hệ sinh thái của Meta cũng xuất hiện tình trạng chập chờn.

Đáng chú ý, mức độ ảnh hưởng của lỗi kỹ thuật này diễn ra không đồng nhất. Trục trặc xuất hiện phân tán tùy thuộc vào từng khu vực địa lý và cấu hình thiết bị truy cập. Một số tài khoản vẫn có thể tải trang chập chờn trong khi nhiều tài khoản khác hoàn toàn bị khóa cứng ở màn hình đen.

Nguy cơ bảo mật và phương án ứng phó tạm thời

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ dấu hiệu kỹ thuật nào cho thấy sự cố này liên quan đến các cuộc tấn công mạng nhằm chiếm đoạt tài khoản hoặc làm rò rỉ dữ liệu cá nhân của người dùng. Các tính năng bảo mật tài khoản vẫn được duy trì an toàn và không ghi nhận hiện tượng tài khoản bị vô hiệu hóa hàng loạt.

Tập đoàn Meta hiện vẫn chưa công bố nguyên nhân kỹ thuật chi tiết cũng như chưa đưa ra thông báo chính thức trên các cổng thông tin hỗ trợ kỹ thuật. Do quy mô và phạm vi ảnh hưởng vẫn đang biến động, người dùng gặp lỗi được khuyến nghị chuyển sang sử dụng ứng dụng Facebook trên các thiết bị di động thay vì liên tục cố gắng làm mới trang hoặc đăng nhập lại nhiều lần trên máy tính để tránh gây quá tải phiên truy cập.