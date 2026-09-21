Facebook bản web bất ngờ tê liệt diện rộng sáng 21/9: Máy tính chỉ hiển thị logo nền đen

Sáng 21/9, hàng loạt người dùng phản ánh tình trạng không thể truy cập mạng xã hội Facebook qua phiên bản trình duyệt máy tính. Khi hoàn tất thao tác đăng nhập, giao diện trang chủ không hiển thị bảng tin quen thuộc mà chỉ hiện lên logo của nền tảng nằm cô lập giữa màn hình đen tuyền.

Triệu chứng kỹ thuật bất thường trên giao diện nền tảng web

Các báo cáo gián đoạn bắt đầu xuất hiện dày đặc ngay từ đầu buổi sáng. Khác với các mã lỗi HTTP thông thường như 404 hay 500, hệ thống vẫn phản hồi phiên truy cập nhưng toàn bộ phần giao diện tương tác người dùng lại biến mất hoàn toàn. Nhiều người dùng đã chủ động can thiệp kỹ thuật phía máy khách (client-side) như chuyển đổi giữa các trình duyệt khác nhau hoặc dọn sạch bộ nhớ đệm và cookie, tuy nhiên tình trạng tê liệt vẫn không được khắc phục.

Giao diện lạ của Facebook khi người dùng truy cập trên phiên bản web vào sáng 21-9 - Ảnh: XUÂN HOÀNG

Đáng chú ý, sự cố này dường như khu trú chủ yếu ở hạ tầng kết xuất giao diện dành cho máy tính để bàn. Trục trặc được ghi nhận lặp lại trên nhiều nền tảng trình duyệt độc lập. Bên cạnh đó, một số dịch vụ liên quan trực thuộc hệ sinh thái Meta cũng bị phản ánh có dấu hiệu bất ổn định trong cùng khung giờ.

Phân tích phạm vi tác động qua dữ liệu giám sát hệ thống

Mức độ ảnh hưởng của lỗi kỹ thuật lần này có sự phân hóa đáng kể theo khu vực địa lý và loại thiết bị. Hệ thống giám sát mạng Downdetector cho thấy lượng báo cáo gián đoạn dịch vụ liên quan đến Facebook tăng vọt kể từ khoảng 7h sáng 21/9.

Dù gây gián đoạn trải nghiệm người dùng trên diện rộng, các dữ liệu kiểm tra sơ bộ cho thấy chưa có bất kỳ dấu hiệu nào về việc tài khoản bị xâm nhập, khóa bất thường hay thất thoát thông tin người dùng. Phía Meta hiện chưa đưa ra bình luận chính thức hay công bố nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự cố rendering giao diện này trên các kênh vận hành.

Trong thời gian chờ đội ngũ kỹ sư của Meta triển khai bản vá khôi phục dịch vụ, giải pháp khả thi nhất là tạm thời chuyển đổi sang ứng dụng Facebook trên các thiết bị di động. Người dùng được khuyến cáo hạn chế thử đăng nhập liên tục trên trình duyệt máy tính để tránh kích hoạt các cơ chế kiểm soát bảo mật tự động không cần thiết.