Fabregas thừa nhận đã nương tay với MU

Fabregas yêu cầu các học trò giảm áp lực ở đoạn cuối trận thắng MU. Ảnh: Reuters.

Manchester United trải qua một đêm ác mộng tại Champions League khi thua Como 1-4 rạng sáng 22/10. Đáng chú ý, HLV Cesc Fabregas thừa nhận đội chủ nhà đã chủ động giảm cường độ thi đấu sau khi tạo cách biệt 4 bàn.

“Tôi tiếc về 10 phút cuối trận, bởi chính tôi là người yêu cầu các cầu thủ giảm nhịp độ vì chúng tôi còn một trận đấu khác”, Fabregas chia sẻ sau trận.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thậm chí yêu cầu tiền đạo Anastasios Douvikas ngừng di chuyển liên tục. “Có lẽ khi tỷ số là 4-0, chúng tôi có thể kiểm soát trận đấu tốt hơn một chút. Tôi đã bảo Douvikas ngừng chạy và ở lại khu vực trung tâm”, ông nói.

Tuy nhiên, quyết định này khiến Fabregas không hoàn toàn hài lòng. Como để Joshua Zirkzee ghi bàn danh dự cho MU trong những phút cuối. HLV đội chủ nhà đã lên tiếng nhận trách nhiệm về tình huống đó.

Trên sân nhà, Como sớm thể hiện sự vượt trội. Nico Paz mở tỷ số ngay phút thứ hai, trước khi Anastasios Douvikas nhân đôi cách biệt bằng cú đánh đầu. Sang hiệp hai, Paz hoàn tất cú đúp ở phút 57, còn Jacobo Ramon nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 76.

MU chỉ tìm được bàn gỡ muộn nhờ Zirkzee, sau đường chuyền bấm bóng của Amad Diallo. Tuy nhiên, bàn thắng này không thể che lấp màn trình diễn thất vọng của đội khách.

Thất bại khiến sức ép lên HLV Michael Carrick gia tăng. MU mới thắng hai trận trong cả mùa giải, đứng thứ 20 tại Champions League và xếp thứ 13 Premier League. Đội bóng cũng đã bị Brighton loại khỏi League Cup ngay tại Old Trafford.

Sau trận, đội trưởng Bruno Fernandes công khai chất vấn chiến thuật của Carrick, cho rằng MU cần mạo hiểm hơn và áp sát đối thủ theo cách một kèm một. Đáp lại, Carrick nhấn mạnh các cầu thủ phải chạy nhiều hơn, đẩy sự rối ren ở Old Trafford lên đỉnh điểm.

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