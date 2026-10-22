Fabregas dạy Carrick bài học chiến thuật

Thời còn thi đấu, Fabregas nổi tiếng bởi khả năng đọc trận đấu. Anh không vượt trội về thể lực nhưng thường nhìn thấy khoảng trống rất sớm. Trên cương vị HLV, cựu tiền vệ Arsenal và Barcelona đang truyền được tư duy ấy cho Como.

Trận thắng MU hôm 21/10 trên sân Giuseppe Sinigaglia cho thấy sự khác biệt. Como tạo cơ hội bằng cách kéo giãn đối thủ và pressing đúng thời điểm. Carrick cũng từng điều tiết lối chơi xuất sắc, nhưng MU lại thiếu sự kết nối tương tự.

Como thắng bằng cách kiểm soát khoảng trống

Como xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1. Khi triển khai bóng, Maximo Perrone có thể lùi xuống ngang hàng các trung vệ, Luis Milla giữ vai trò kết nối ở phía trước, còn hai hậu vệ biên Yan Couto và Alex Valle dâng cao. Como chuyển sang cấu trúc gần 3-2-5, vừa giữ người phòng ngự vừa tạo quân số tấn công.

Điểm đáng chú ý không nằm ở việc Como cầm bóng bao lâu. Fabregas dùng những đường chuyền ngắn để buộc đối thủ thay đổi vị trí. Hậu vệ biên dâng cao thì cầu thủ chạy cánh bó vào trong; tiền vệ lùi nhận bóng sẽ có người khác chiếm khoảng trống. Nhờ vậy, người cầm bóng luôn có hai, ba lựa chọn, còn đối thủ phải quyết định dâng lên tranh chấp hay tiếp tục lùi sâu.

Theo Coaches' Voice, Como đặc biệt chú trọng khai thác khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên bằng các pha phối hợp của tiền vệ tấn công, cầu thủ chạy cánh và trung phong. Mùa 2024/25, họ thuộc nhóm bốn đội chọc khe nhiều nhất Serie A. Sau 11 vòng mùa 2025/26, Opta ghi nhận Como thực hiện 725 đường chuyền xuyên qua các tuyến phòng ngự, nhiều nhất giải lúc bấy giờ. Kiểm soát bóng là phương tiện tiếp cận khung thành, không phải mục đích.

Nico Paz ghi hai bàn và kiến tạo một lần, trở thành cầu thủ trẻ nhất góp dấu giày vào ba bàn thắng trong một trận Champions League gặp MU.

Nico Paz hưởng lợi rõ nhất trước MU. Tiền vệ 22 tuổi thường xuyên xuất hiện giữa tuyến giữa và hàng hậu vệ đội khách, nơi anh có đủ khoảng trống để nhận bóng rồi phối hợp hoặc dứt điểm. Ngay đầu trận gặp MU, Paz cứa lòng ghi bàn khi Harry Maguire chậm áp sát. Phút 49, anh kiến tạo để Tasos Douvikas thoát xuống lập công; tám phút sau, đường chuyền bất cẩn của Carlos Baleba mở ra cơ hội để Paz hoàn tất cú đúp.

Hai bàn và một kiến tạo là thành tích cá nhân xuất sắc, nhưng còn phản ánh cách Como tạo điều kiện cho ngôi sao nguy hiểm nhất. Paz không phải nhận bóng trong thế quay lưng và tự xoay xở giữa đám đông. Đồng đội kéo người theo kèm, tạo khoảng trống cho Paz xử lý.

Khi mất bóng, Como thường chuyển sang sơ đồ 4-4-2 để tổ chức pressing. Hai cầu thủ phía trên ngăn đối thủ chuyền vào trung lộ, buộc họ phải đưa bóng ra biên. Tại đây, các cầu thủ Como phối hợp áp sát, thu hẹp không gian và tìm cách đoạt lại bóng. Thay vì tranh chấp đơn lẻ, họ gây sức ép có tổ chức, khiến đối phương phải chuyền bóng vào những vị trí đã được kiểm soát.

Lối chơi này thể hiện qua các thống kê. Sau 11 vòng Serie A mùa 2025/26, Como có chỉ số đo cường độ pressing (PPDA) ở mức 7,8, thấp nhất trong năm giải vô địch hàng đầu châu Âu ở thời điểm ấy. Nghĩa là đối thủ trung bình chỉ thực hiện được chưa đến 8 đường chuyền trước khi Como có một hành động phòng ngự. Khả năng gây sức ép và tổ chức phòng ngự góp phần giúp đội bóng của Fabregas chỉ nhận 29 bàn thua và giữ sạch lưới 19 trận trong cả mùa giải.

MU lại làm điều ngược lại: cầu thủ phía trên lao lên nhưng hàng tiền vệ không theo kịp, khiến khoảng trống ở giữa sân mở ra. Sky Sports nhận xét tuyến giữa đội khách nhiều lần đứng sai vị trí và không bắt kịp chuyển động của Como. Como kiên nhẫn kéo MU ra khỏi vị trí rồi mới tăng tốc.

Cesc Fabregas giúp Como đánh bại MU 4-1 bằng khả năng kiểm soát bóng, pressing đồng bộ và khai thác hiệu quả khoảng trống.

Bài học Fabregas mang đến cho Carrick

Trước khi làm HLV, Fabregas lần lượt học hỏi Arsene Wenger, Pep Guardiola, Jose Mourinho và Antonio Conte. Wenger khuyến khích sự sáng tạo; Guardiola dạy ông cách kiểm soát vị trí; Mourinho và Conte đề cao kỷ luật, tổ chức phòng ngự. Como kết hợp các trường phái mà không sao chép ai.

Fabregas gia nhập Como năm 2022 khi đội còn chơi tại Serie B. Ông huấn luyện đội trẻ, từng tạm quyền rồi chính thức dẫn dắt từ tháng 7/2024. Mùa đầu trở lại Serie A, Como đứng thứ 10; mùa 2025/26 vươn lên thứ tư, lần đầu đoạt vé Champions League với 20 trận thắng, 11 hòa và bảy thua.

Bước tiến ấy không chỉ đến từ tài năng của HLV. Como được giới chủ Indonesia hậu thuẫn mạnh về tài chính, đầu tư chuyển nhượng, tuyển trạch, phân tích dữ liệu và tâm lý thể thao. Theo The Guardian, Fabregas có những ngày làm việc tới 16 giờ tại trung tâm huấn luyện Mozzate, trực tiếp tham gia xây dựng lối chơi và phát triển từng cầu thủ.

Ông ưu tiên người trẻ có kỹ thuật và sẵn sàng học hỏi, như Paz, Jacobo Ramon, Perrone hay Alex Valle. Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian hồi tháng 5, Fabregas nhấn mạnh yêu cầu cao phải đi cùng khả năng tiếp thu và mức độ tiến bộ của mỗi người. Mỗi cầu thủ phải hiểu vì sao mình di chuyển, không chỉ thuộc bài.

Kết quả thể hiện rõ trước MU. Theo Opta, đội hình xuất phát Como mới có tổng cộng 62 lần ra sân ở Champions League trước trận, so với 242 của MU. Ít kinh nghiệm hơn, họ vẫn chơi mạch lạc, biết thời điểm dâng lên, lùi lại và hỗ trợ đồng đội. Kinh nghiệm không khỏa lấp được sự thua kém về tổ chức.

Como hoàn thành 594 đường chuyền trước MU, thành tích tốt nhất của một đối thủ gặp đội bóng Anh tại Champions League kể từ Barcelona năm 2019.

Sau trận, Bruno Fernandes đặt câu hỏi vì sao MU không pressing một kèm một, để Como thoải mái xử lý bóng. Carrick thừa nhận màn trình diễn không thể chấp nhận và nhận trách nhiệm. Những khó khăn nhân sự của MU là có thật, nhưng không thể giải thích hết chuyện các tuyến thiếu phối hợp, người áp sát không được hỗ trợ và đội bóng liên tục để lộ khoảng trống.

Fabregas gọi chiến thắng là một đêm đặc biệt nhưng vẫn nhắc học trò giữ sự khiêm tốn. Ông cũng khẳng định chiến thuật chỉ có hiệu quả khi cầu thủ tin tưởng và đồng lòng thực hiện. Como có được niềm tin ấy nhờ các nguyên tắc nhất quán, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những lựa chọn nhân sự phù hợp.

Carrick từng nổi tiếng vì biết đưa bóng đến đúng vị trí. Fabregas cũng vậy, nhưng ở Como, ông đã làm được bước tiếp theo: dạy cả tập thể nhìn thấy khoảng trống và cùng khai thác chúng. Trận thua 1-4 buộc MU phải đối diện câu hỏi không chỉ về khả năng của từng cầu thủ, mà còn về năng lực tổ chức một đội bóng.