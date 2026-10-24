Fabregas cùng học trò làm nên lịch sử

Como duy trì phong độ ấn tượng, qua đó nối dài chuỗi bất bại tại sân nhà mùa này lên 5 trận, gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa. 3 điểm giúp thầy trò Cesc Fabregas vươn lên vị trí thứ tư tại Serie A, đồng thời đánh dấu cột mốc lịch sử với 17 điểm sau 8 vòng đấu đầu tiên, thành tích tốt nhất lịch sử CLB ở giải đấu cao nhất Italy.

Hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước Manchester United tại Champions League, Como nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép lên khung thành Sassuolo. Lucas Da Cunha từng đưa bóng vào lưới đối phương ở phút thứ 7, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Anastasios Douvikas và Maxence Caqueret cũng có những cơ hội đáng chú ý, song chưa thể đánh bại thủ môn Stefano Turati.

Sassuolo không hoàn toàn lép vế trong hiệp một. Darryl Bakola thậm chí tưởng chừng mở tỷ số bằng cú sút mạnh vào góc cao khung thành, nhưng một lần nữa, lỗi việt vị khiến đội khách không thể ăn mừng. Hai đội bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi.

Không hài lòng với màn trình diễn của các học trò, Fabregas thực hiện ba sự thay đổi ngay đầu hiệp hai. Quyết định của nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 49, Caqueret thực hiện đường chuyền căng ngang thuận lợi để Douvikas băng vào đệm bóng cận thành, khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà.

Douvikas tỏa sáng rực rỡ.

Bàn thắng giúp Como thi đấu tự tin hơn và tiếp tục khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự Sassuolo. Phút 60, Caqueret tận dụng sai lầm của đối phương để kiến tạo cho Douvikas hoàn tất cú đúp, đồng thời nâng thành tích cá nhân lên 5 bàn trong 4 trận gần nhất.

Sassuolo không thể tìm được lời giải cho thế trận áp đảo của đội chủ nhà trong phần còn lại. Como duy trì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự để giữ sạch lưới lần thứ hai tại Serie A mùa này.

Chiến thắng cho thấy Como không còn đơn thuần là một đội bóng gây bất ngờ, mà đang dần khẳng định vị thế bằng lối chơi chủ động và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả. Trong khi đó, Sassuolo tiếp tục sa sút trên sân khách với trận không thắng thứ 11 liên tiếp, qua đó rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng.