F88 lãi hơn 863 tỷ đồng sau 9 tháng, chi phí dự phòng tăng gần gấp đôi

Lợi nhuận tăng mạnh, hai mảng kinh doanh cùng mở rộng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, F88 đạt lợi nhuận trước thuế 400,7 tỷ đồng trong quý III, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 318,7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.086,9 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt 863,5 tỷ đồng, tăng 80,2% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, F88 hoàn thành khoảng 96% kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Động lực tăng trưởng chính đến từ hoạt động cho vay và dịch vụ cầm đồ. Doanh thu mảng này đạt khoảng 1.366 tỷ đồng trong quý III, tăng 47,8% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt 3.728 tỷ đồng, tăng 52,4%.

Kết quả kinh doanh của F88 trong quý III và luỹ kế 9 tháng.

Đến ngày 30/9/2026, dư nợ ròng của F88 đạt gần 9.540 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ và tăng 32,2% so với đầu năm. Tổng giải ngân trong 9 tháng vượt 17.300 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ.

Bên cạnh hoạt động cốt lõi, mảng kinh doanh bảo hiểm cũng tăng trưởng đáng kể. Doanh thu đạt 212 tỷ đồng trong quý III và 582,9 tỷ đồng trong 9 tháng, tương ứng tăng 57,8% và 74,6% so với cùng kỳ. Trong quý III, số hợp đồng bảo hiểm được phân phối đạt gần 575.000 hợp đồng, tăng 35%; riêng hợp đồng bảo hiểm độc lập tăng gấp 3,6 lần.

F88 tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối với 1.000 phòng giao dịch trên toàn quốc. Trong quý III, kênh chi nhánh thu hút hơn 70.000 khách hàng mới, kênh đối tác bổ sung hơn 25.000 khách hàng. Ứng dụng My F88 ghi nhận hơn 195.000 lượt tải, với tỷ trọng giải ngân qua ứng dụng chiếm hơn 14% tổng lượng giải ngân trong quý.

Chi phí dự phòng tăng gần gấp đôi

Một điểm đáng chú ý trong bức tranh kinh doanh của F88 là chi phí dự phòng cho các khoản phải thu và cho vay khó đòi. Trong 9 tháng năm 2026, khoản chi phí này lên tới 1.316,5 tỷ đồng, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng, doanh nghiệp sử dụng dự phòng để xử lý nợ khoảng 1.268 tỷ đồng, so với 662,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của F88 đạt 9.200,5 tỷ đồng, tăng khoảng 34,8% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 7.516,2 tỷ đồng, chiếm khoảng 81,7% tổng tài sản; tài sản dài hạn đạt 1.684,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 280,4 tỷ đồng đầu năm lên 1.299 tỷ đồng vào cuối quý III, tương đương gấp hơn 4,6 lần.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản mục tiền và tương đương tiền bao gồm tiền gửi ngân hàng và tiền gửi ngắn hạn. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng được hưởng lãi suất khoảng 4,3-4,75%/năm.

Ở chiều ngược lại, các khoản phải thu về cho vay vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu tài sản. Tổng giá trị khoản phải thu về cho vay ngắn hạn và dài hạn đạt khoảng 6.620,6 tỷ đồng, gồm 5.392 tỷ đồng ngắn hạn và 1.228,6 tỷ đồng dài hạn.

Trong khi đó, dư nợ ròng gần 9.540 tỷ đồng mà doanh nghiệp công bố còn bao gồm các khoản cho vay qua kênh hợp tác với ngân hàng, theo thông tin được cung cấp.

“Quan điểm xuyên suốt của F88 là cân bằng tăng trưởng danh mục với hiệu quả hoạt động và chi phí rủi ro. Trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng doanh thu, hiệu quả vận hành và việc tối ưu nguồn vốn đã hỗ trợ kết quả lợi nhuận, trong khi chi phí tín dụng vẫn chịu áp lực. Chúng tôi tiếp tục điều chỉnh chính sách theo từng nhóm khách hàng và địa bàn, theo dõi các chỉ báo rủi ro sớm, đồng thời nâng chất lượng thẩm định và thu hồi nợ. Đây là những công việc cần thực hiện liên tục để việc mở rộng quy mô tạo ra hiệu quả bền vững”, theo F88.

Nợ vay gần 3.930 tỷ đồng, áp lực đáo hạn tập trung trong 12 tháng

Đến cuối quý III/2026, tổng nợ phải trả của F88 đạt 5.121,2 tỷ đồng, tăng so với mức 4.376,5 tỷ đồng đầu năm. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng từ khoảng 2.449,3 tỷ đồng lên 4.079,4 tỷ đồng.

Tổng nợ vay tài chính và trái phiếu đạt khoảng 3.929,7 tỷ đồng. Trong đó, các khoản vay ngắn hạn, trái phiếu ngắn hạn và nợ dài hạn đến hạn trả trong vòng 12 tháng đạt 2.546,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 64,8% tổng nợ vay tài chính và trái phiếu.

Phần nợ vay và trái phiếu dài hạn còn lại khoảng 1.383,1 tỷ đồng.

Về cơ cấu huy động, F88 có các khoản vay từ ngân hàng trong nước như VietinBank và MBBank, đồng thời huy động vốn từ các tổ chức tài chính nước ngoài. Theo thuyết minh được cung cấp, doanh nghiệp sử dụng các hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn hoặc hoán đổi tiền tệ để phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với các khoản vay ngoại tệ.

Đối với trái phiếu, báo cáo ghi nhận các mức lãi suất cố định khoảng 9%/năm đối với một số khoản ngắn hạn và 10-10,5%/năm đối với các khoản dài hạn. Những nghĩa vụ này tạo ra chi phí vốn mà doanh nghiệp phải cân đối với lợi nhuận thu được từ hoạt động cho vay.

Trong 9 tháng, chi phí tài chính của F88 được cung cấp ở mức hơn 408 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay khoảng 345,7 tỷ đồng.

Bên cạnh tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, F88 ghi nhận sự cải thiện về hiệu quả vận hành. Chi phí hoạt động không bao gồm dự phòng đạt khoảng 650,7 tỷ đồng trong quý III và 1.818 tỷ đồng trong 9 tháng.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) trong 9 tháng giảm từ 53,3% cùng kỳ năm trước xuống 43%.

Tuy nhiên, mạng lưới 1.000 phòng giao dịch cũng đồng nghĩa với nhu cầu duy trì nguồn lực nhân sự và chi phí vận hành đáng kể. Trong 9 tháng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng được cung cấp ở mức tổng cộng khoảng 970,3 tỷ đồng, trong đó chi phí nhân sự khoảng 687,3 tỷ đồng.