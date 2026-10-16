F88 giải ngân hơn 17.300 tỷ đồng, vì sao phải 'hãm phanh' cho vay?

Theo văn bản giải trình kết quả kinh doanh, dư nợ ròng của F88 tại ngày 30/9 đạt gần 9.540 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 32,2% so với đầu năm. Chỉ tiêu này bao gồm cả các khoản vay được giải ngân thông qua ngân hàng đối tác nhưng F88 chịu rủi ro tín dụng liên quan.

F88 thắt chặt chính sách tín dụng từ quý II.

Hoạt động cho vay cầm đồ tiếp tục đóng vai trò chủ lực. Trong 9 tháng, doanh thu từ mảng này, bao gồm phí dịch vụ cầm đồ, lãi cho vay và tiền phạt hợp đồng, đạt 3.728 tỷ đồng, tăng 52,4% so với cùng kỳ.

Quy mô giải ngân tăng nhanh góp phần thúc đẩy lợi nhuận. Lũy kế 9 tháng, F88 ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.087 tỷ đồng, tăng khoảng 80% và hoàn thành gần 96% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 863,6 tỷ đồng, tăng 80,2%. Riêng quý III, lợi nhuận sau thuế đạt gần 319 tỷ đồng, tăng 42%.

Dù vậy, phía sau những con số tăng trưởng tích cực, áp lực quản trị rủi ro tín dụng đang trở thành vấn đề đáng chú ý đối với doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo F88 cho biết tốc độ giải ngân trong quý III đã chậm lại so với quý II do doanh nghiệp chủ động điều chỉnh chính sách tín dụng từ quý II/2026.

Theo lãnh đạo F88, tình hình kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Vì vậy, mức giải ngân trong quý III dù vẫn tăng nhưng đã chậm lại, nhằm hạn chế những tác động bất lợi đến chất lượng khoản vay.

Một trong những chỉ tiêu cần theo dõi là chi phí dự phòng các khoản phải thu và cho vay khó đòi. Trong 9 tháng đầu năm, khoản chi phí này lên tới 1.316,5 tỷ đồng, tăng 93,6% so với cùng kỳ. Riêng quý III, chi phí dự phòng đạt khoảng 513 tỷ đồng, tăng 108%.

Mức tăng của chi phí dự phòng cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu, cho thấy áp lực chi phí rủi ro cần được theo dõi sát khi quy mô cho vay mở rộng. Tuy nhiên, đây không phải chỉ báo duy nhất để kết luận chất lượng toàn bộ danh mục tín dụng suy giảm, bởi chi phí dự phòng còn chịu ảnh hưởng từ chính sách trích lập và xử lý các khoản nợ của doanh nghiệp.

Báo cáo phân tích của Vietcap cũng ghi nhận tỷ lệ xóa nợ gộp quy năm trên dư nợ cho vay bình quân trong quý III đạt 21,4%, tăng 5,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Trong khi đó, tỷ lệ thu nhập thu hồi nợ trên tổng giá trị xử lý nợ giảm còn 21,2%, thấp hơn 15,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Theo Vietcap, những diễn biến này phản ánh sự gia tăng của chi phí tín dụng và tốc độ hình thành nợ xấu. Chi phí tín dụng của F88 trong 9 tháng, tính trên cơ sở 12 tháng gần nhất, ở mức 20,7%, tăng 3,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Các chỉ số trên đặt ra yêu cầu F88 phải kiểm soát chặt hơn chất lượng khoản vay, khả năng thu hồi nợ và hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt khi doanh nghiệp tiếp tục mở rộng thị phần.

Trên thị trường, đầu tháng 10/2026, cổ phiếu F88 chịu áp lực điều chỉnh lớn và lao dốc về quanh vùng 46.000 – 50.000 đồng/cp. Tuy nhiên, thông tin kết quả kinh doanh quý III/2026 tích cực đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy, giúp cổ phiếu tăng trần liên tiếp, đẩy vốn hóa doanh nghiệp tăng mạnh gần 2.500 tỷ đồng chỉ sau 2 phiên giao dịch.

Cuối tháng 9/2026, F88 đã triển khai các thủ tục để chuyển giao dịch từ sàn UPCoM sang niêm yết chính thức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).