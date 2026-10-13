Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (F88 - mã Ck: F88) vừa công bố thông tin về báo cáo tài chính quý III/2026, 9 tháng năm 2026 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế từ 10% trở lên.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của F88 trong 9 tháng năm 2026 đạt 1.086,9 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 96% kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

F88 gần cán đích lợi nhuận năm sau 9 tháng, giải ngân cho vay tăng 51%. Ảnh tư liệu.

Kết quả này chủ yếu nhờ doanh thu tăng nhanh hơn chi phí. Theo đó, doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 59,3%, đạt 3.459,9 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 48,6%, lên 1.295,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng 38,9% lên 747,8 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính chỉ tăng 22,5%. Ngoài ra, F88 còn ghi nhận khoản thu nhập khác trên 430 tỷ đồng, tăng 15% cùng kỳ.

Song hành với đà tăng trưởng dư nợ, chi phí dự phòng rủi ro của doanh nghiệp cũng gia tăng mạnh nhằm kiểm soát rủi ro. Theo F88, chi phí dự phòng các khoản phải thu cho vay khó đòi trong 9 tháng năm 2026 đạt 1.316,5 tỷ đồng, tăng 93,6% so với cùng kỳ.

Giải trình nguyên nhân tăng trưởng lợi nhuận, F88 cho biết hoạt động cho vay cầm đồ tiếp tục mở rộng về quy mô, lũy kế 9 tháng đạt 3.728 tỷ đồng, tăng 52,4%.

Cùng với tăng trưởng doanh thu, dư nợ ròng đạt gần 9.540 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2026, tăng 48,8% so với cùng kỳ và tăng 32,2% so với đầu năm. Chỉ tiêu này bao gồm cả các khoản vay do ngân hàng đối tác giải ngân, F88 cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm, hưởng phí dịch vụ và chịu rủi ro tín dụng liên quan.

Tổng mức giải ngân cho vay trong 9 tháng đạt hơn 17.300 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ.

Bên cạnh hoạt động cho vay, mảng phân phối bảo hiểm cũng ghi nhận tăng trưởng đáng kể. Lũy kế 9 tháng, doanh thu mảng này đạt 582,9 tỷ đồng, tăng 74,6%. Tổng số hợp đồng bảo hiểm được phân phối trong quý III đạt gần 575.000 hợp đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng mảng bảo hiểm độc lập thông qua Ngôi Nhà Xanh (NNX) ghi nhận số lượng hợp đồng tăng khoảng 3,6 lần.

Cùng với việc mở rộng hoạt động kinh doanh, F88 ghi nhận sự cải thiện về hiệu quả quản trị chi phí. Chi phí hoạt động, không bao gồm chi phí dự phòng rủi ro, đạt 1.818 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ 53,3% trong 9 tháng năm 2025 xuống còn 43% trong cùng kỳ năm nay, tương ứng cải thiện 10,3 điểm phần trăm.

Giải thích về hoạt động quản trị rủi ro, đại diện F88 nêu rõ, F88 áp dụng chính sách dự phòng rủi ro thận trọng, khi các khoản nợ bị quá hạn thanh toán từ 91 ngày trở lên hoặc các khoản nợ được xác định không có khả năng thu hồi sẽ bị xóa bỏ khỏi hạch toán nội bảng và chuyển sang theo dõi ngoại bảng.

"Chúng tôi tiếp tục điều chỉnh chính sách theo từng nhóm khách hàng và địa bàn, theo dõi các chỉ báo rủi ro sớm, đồng thời nâng chất lượng thẩm định và thu hồi nợ. Đây là những công việc cần thực hiện liên tục để việc mở rộng quy mô tạo ra hiệu quả bền vững” - đại diện F88 cho biết.

Về danh mục đầu tư tài chính, F88 ghi nhận 6.890,8 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, tăng 18,7% so với đầu năm; trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu cho vay của Công ty F88 Kinh doanh (công ty con của Đầu tư F88), đạt 6.620,6 tỷ đồng, tăng 17,6%.

Bên cạnh đó, F88 có 190,6 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn gồm: 106 tỷ đồng tại Vietcombank; 50 tỷ đồng tại MB; 34,07 tỷ đồng tại ACB... Doanh nghiệp còn nắm giữ 20 tỷ đồng trái phiếu do Chứng khoán SHS phát hành...

Cùng với kết quả kinh doanh, F88 tiếp tục bổ sung nguồn lực cho hoạt động cho vay. Theo cập nhật 9 tháng, doanh nghiệp đã huy động thành công 833,5 tỷ đồng qua trái phiếu đại chúng và 781,9 tỷ đồng qua chào bán cổ phiếu ra công chúng. Trong quý III/2026, Hội đồng quản trị F88 cũng phê duyệt việc thực hiện các khoản vay nước ngoài với tổng quy mô lên tới 50 triệu USD./.