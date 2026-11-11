F88, Dầu khí An Pha và Việt Trung Nam bị phạt vì công bố thông tin sai lệch

Theo Quyết định số 678/QĐ-XPHC, CTCP Đầu tư F88 bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, tại bản cáo bạch công bố ngày 8/7/2026 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, doanh nghiệp cho biết ông Nguyễn Xuân Giao, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) F88, đồng thời là thành viên HĐQT tại 7 công ty khác.

Danh sách được công bố gồm CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn, CTCP Đầu tư Hạnh phúc AG, CTCP Đầu tư CME Solar, CTCP Arya Consumer, CTCP Kinh doanh F88, CTCP Dược Aikya và CTCP Công nghệ Ngôi nhà xanh.

Tuy nhiên, theo văn bản giải trình ngày 26/8/2026 của F88, ngoài doanh nghiệp này, ông Nguyễn Xuân Giao chỉ đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT tại 5 công ty khác. Danh sách được điều chỉnh gồm CTCP Đầu tư Hạnh phúc AG, CTCP Đầu tư CME Solar, CTCP Kinh doanh F88, CTCP Công nghệ Ngôi nhà xanh và CTCP Nước AquaOne Hậu Giang.

Như vậy, thông tin về số lượng và danh sách doanh nghiệp mà ông Giao tham gia HĐQT trong bản cáo bạch không khớp với nội dung doanh nghiệp cung cấp sau đó.

Ngoài phạt tiền, F88 còn bị buộc cải chính thông tin vi phạm.

Một doanh nghiệp khác cũng bị phạt 150 triệu đồng là CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha theo Quyết định số 684/QĐ-XPHC ban hành ngày 9/11/2026.

Vi phạm của An Pha liên quan đến việc công bố sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm 2025 tại báo cáo tài chính quý IV/2025.

Cụ thể, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, An Pha ghi nhận LNST 22,1 tỷ đồng, trong khi báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán ghi nhận 14,2 tỷ đồng. Chênh lệch tương ứng gần 7,9 tỷ đồng.

Ở báo cáo tài chính riêng, LNST quý IV/2025 được công bố là gần 34 tỷ đồng, nhưng con số tại báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán chỉ còn khoảng 29,9 tỷ đồng, chênh lệch hơn 4 tỷ đồng.

Với vi phạm này, An Pha bị buộc hủy bỏ hoặc cải chính thông tin sai lệch theo quy định.

Trong ba doanh nghiệp vừa bị xử phạt, CTCP Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam là đơn vị chịu mức phạt cao nhất, với tổng số tiền 297,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp bị phạt 125 triệu đồng do công bố sai lệch chỉ tiêu LNST năm 2025 tại báo cáo tài chính quý IV/2025. Cụ thể, báo cáo tài chính quý IV/2025 ghi nhận LNST hơn 2 tỷ đồng, nhưng báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán chuyển sang mức lỗ gần 4,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Việt Trung Nam bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm thời hạn công bố thông tin. Doanh nghiệp chậm công bố một số tài liệu dưới 15 ngày so với quy định, gồm thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, các báo cáo giải trình biến động lợi nhuận, báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét và nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT.

Một số tài liệu khác cũng bị công bố chậm từ 15 ngày trở lên, trong đó có danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban Kiểm soát và quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt hoàn trả giá trị tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi tại Cụm công nghiệp và dịch vụ An Lưu.

Ngoài các vi phạm trên, doanh nghiệp bị phạt 60 triệu đồng do không công bố đầy đủ thông tin về khoản tạm ứng và hoàn ứng với ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, tại báo cáo tài chính năm 2024 và năm 2025 đã kiểm toán trong báo cáo tình hình quản trị công ty tương ứng.

Việt Trung Nam còn bị phạt cảnh cáo do không ban hành Quy chế về công bố thông tin; phạt 15 triệu đồng do không trình ĐHĐCĐ thông qua các quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát và quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Doanh nghiệp cũng bị phạt thêm 12,5 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Ngoài tổng số tiền phạt 297,5 triệu đồng, Việt Trung Nam bị buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin.