F88 chốt mục tiêu chuyển sàn HOSE trong quý IV/2026, lợi nhuận dự kiến vượt xa kế hoạch

Kế hoạch được thực hiện khi lợi nhuận trước thuế 8 tháng đã tiến sát mục tiêu cả năm và dự kiến sẽ vượt 32% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Ngày 24/09/2026, HĐQT Công ty CP Đầu tư F88 vừa thông qua phương án chuyển cổ phiếu F88 từ UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Phương án này cụ thể hóa chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, tiếp nối việc đưa cổ phiếu F88 lên UPCoM ngày 8/8/2025. Trong hơn một năm tham gia thị trường cổ phiếu đại chúng, doanh nghiệp đã thực hiện chào bán cổ phần, mở rộng nguồn tài trợ và chuẩn bị cho bước chuyển sang niêm yết trên HOSE.

F88 thông qua phương án chuyển cổ phiếu F88 từ UPCoM sang niêm yết tại HOSE.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hướng đến mốc 1.500 tỷ đồng, tăng trưởng 65%

Báo cáo tài chính bán niên soát xét của F88 ghi nhận doanh thu hợp nhất 2.758 tỷ đồng, tăng 58,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt hơn 686 tỷ đồng, tăng 113,5%. Sự kết hợp giữa mạng lưới chi nhánh vật lý và các đối tác ngân hàng đã mang lại gần 89.000 khách hàng vay mới trong quý 2, trong khi lượng tải ứng dụng di động My F88 cũng tiệm cận mốc 1 triệu lượt tính đến cuối tháng 6. Thêm vào đó, các sản phẩm có chi phí vay thấp hơn được triển khai từ cuối năm 2025 tiếp tục thu hút khách hàng mới và thúc đẩy tỷ trọng khách hàng quay lại đạt 69% tại cuối quý 2.

Với diễn biến kinh doanh này, bà Trần Mai Thảo, Giám đốc Tài chính (CFO) F88 cho biết, công ty kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2026 hướng đến mốc 1.500 tỷ đồng, cao hơn khoảng 32% so với kế hoạch ĐHĐCĐ và tăng khoảng 65% so với kết quả năm 2025.

Theo bà Thảo, nhu cầu đối với mảng cho vay tiêu dùng và cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) vẫn rất mạnh mẽ - là phân khúc mà F88 hoạt động, với khẩu vị rủi ro chuyên biệt được thiết kế và định giá phù hợp để phục vụ phân khúc chưa được tiếp cận đầy đủ này một cách an toàn. Sự tăng trưởng của F88 không đến từ việc nới lỏng tín dụng một cách ồ ạt, mà là kết quả của việc thực thi kỷ luật và chiếm lĩnh thị phần mà các định chế tài chính chính thống bỏ lại.

CFO F88 chia sẻ, trong quý 4 năm 2026, tỷ lệ xoá nợ ròng sẽ dự kiến được cải thiện so với giai đoạn trước đó. Cuối năm 2026, tỷ lệ xóa nợ ròng trên giải ngân (disbursement cohort) sẽ đứng ở mức dưới 5,5%, hoàn toàn tuân thủ hạn mức khẩu vị rủi ro đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Sự tự tin này đến từ các hành động quyết liệt đã triển khai đồng bộ từ đầu năm 2026, gồm thắt chặt chính sách tín dụng; kiểm soát giải ngân qua nền tảng số, tăng cường gặp mặt trực tiếp khách hàng nhằm đánh giá chính xác hơn, từ đó giảm thiểu đáng kể tỷ lệ chuyển nhóm nợ sớm từ B0 (trong hạn) sang B1 (quá hạn từ 1 - 10 ngày).

Hoạt động trong lĩnh vực cho vay có tài sản bảo đảm phục vụ khách hàng bình dân, F88 hiện vận hành hơn 980 phòng giao dịch, hướng tới 1.050 điểm vào cuối năm. Theo doanh nghiệp, 99% phòng giao dịch hoạt động trên 12 tháng đã có lãi. Mạng lưới này được phát triển cùng nền tảng số và các kênh đối tác để mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

F88 đang phát triển phân phối bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác.

Trước thềm chuyển sàn, F88 cũng bổ sung vốn cho hoạt động cốt lõi. Theo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng công bố tháng 8, doanh nghiệp phân phối hơn 11 triệu cổ phiếu, tổng thu về khoảng 781,9 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 2.312,65 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán, sau khi trừ chi phí phát hành, đã được sử dụng để tăng vốn tại Công ty CP Kinh doanh F88, phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm cố.

Ở kênh trái phiếu, Công ty CP Kinh doanh F88 vừa huy động thành công thêm hơn 233,5 tỷ đồng trong đợt chào bán công chúng thứ ba. Tổng giá trị huy động từ kênh này trong năm 2026 đạt khoảng 833,5 tỷ đồng, bổ sung nguồn tài trợ bên cạnh vốn cổ phần và các khoản vay tổ chức.

Thêm cơ hội tiếp cận vốn tổ chức sau nâng hạng

Bước chuyển sang HOSE được F88 chuẩn bị trong thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam mở rộng kết nối với dòng vốn quốc tế. Đặc biệt là cột mốc FTSE Russell nâng Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp có hiệu lực từ ngày 21/9/2026; quá trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào hệ thống chỉ số toàn cầu FTSE GEIS được triển khai qua 4 giai đoạn đến tháng 9/2027.

Với F88, niêm yết HOSE có thể mở rộng khả năng tiếp cận những quỹ đầu tư có tiêu chí lựa chọn cổ phiếu niêm yết. Cơ sở nhà đầu tư đa dạng hơn cũng tạo điều kiện tăng mức độ theo dõi, phân tích doanh nghiệp và hỗ trợ thanh khoản cổ phiếu.

Sự khác biệt thể hiện ở phạm vi lựa chọn của các bộ chỉ số. Chẳng hạn, FTSE Vietnam Index Series xem xét cổ phiếu niêm yết trên HOSE hoặc HNX, trong khi UPCoM không thuộc phạm vi này. Việc được đưa vào chỉ số còn phụ thuộc các tiêu chí về quy mô, thanh khoản, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.

Việc bổ sung nguồn vốn quốc tế bên cạnh vốn cổ phần, trái phiếu và các khoản vay trong nước giúp F88 đa dạng hóa nguồn huy động và củng cố thanh khoản phục vụ cho phát triển công nghệ, dữ liệu, đội ngũ và mở rộng khách hàng, phục vụ quá trình phát triển mạng lưới.

Kế hoạch chuyển sàn niêm yết HOSE sẽ đưa F88 tiếp cận phạm vi nhà đầu tư rộng hơn trong giai đoạn triển khai chiến lược 2026-2030. Bên cạnh cho vay có tài sản bảo đảm, F88 đang phát triển phân phối bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác, hướng tới mô hình tài chính toàn diện cho khách hàng bình dân. Mở rộng nguồn vốn, phát triển mạng lưới phân phối đa kênh và kiểm soát rủi ro là những nhiệm vụ song hành trong quá trình này.