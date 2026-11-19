Sơ đồ giá cổ phiếu F88 trên TradingView.

Cụ thể, căn cứ kết quả rà soát Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng ngày 8/7/2026 trên HNX và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, công ty công bố lại thông tin như sau:

Theo bản thông tin đã công bố ông Nguyên Xuân Giao - thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại 07 công ty khác, cụ thể: Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn; Công ty cổ phần Đầu tư Hạnh phúc AG; Công ty cổ phần Đầu tư CME Solar; Công ty cổ phần Arya Consumer; Công ty cổ phần Kinh doanh F88; Công ty cổ phần Dược Aikya và Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi nhà xanh.

Tuy nhiên theo bản cải chính, ngoài CTCP Đầu tư F88, ông Nguyễn Xuân Giao là thành viên HĐQT tại 5 doanh nghiệp gồm Đầu tư Hạnh phúc AG, Đầu tư CME Solar, Công nghệ Ngôi nhà xanh và Nước AquaOne Hậu Giang.

Như vậy so với bản cáo bạch ban đầu, F88 đã bỏ 3 doanh nghiệp khỏi danh sách là: Hạ tầng nước Sài Gòn, Arya Consumer và Dược Aikya, đồng thời bổ sung Nước AquaOne Hậu Giang và danh sách này khớp với nội dung nêu trong quyết định xử phạt.

Trước đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 678/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư F88 (Phú Thọ) với số tiền phạt là 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại Khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP (Công ty công bố thông tin sai lệch đối với Bản cáo bạch được công bố thông tin ngày 08/7/2026 trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Được biết Chứng khoán Vietcap (VCSC) đã tham dự cuộc họp cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng 2026 của F88 (F88). Ban lãnh đạo tự tin vào khả năng hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.500 tỷ đồng, nhờ đà tăng trưởng lợi nhuận tích cực và hiệu quả vận hành tiếp tục cải thiện. Mặc dù ghi nhận áp lực từ các yếu tố vĩ mô lên khả năng trả nợ của khách hàng và tỷ lệ xử lý nợ ròng gia tăng trong quý 3, ban lãnh đạo nhấn mạnh các chỉ số rủi ro tín dụng vẫn nằm trong phạm vi khẩu vị rủi ro cho phép, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định nhằm cân bằng giữa tăng trưởng và chất lượng danh mục cho vay.

Qua đó, VCSC đánh giá mục tiêu lợi nhuận năm 2026 của công ty có khả năng hoàn thành, được hỗ trợ bởi vị thế thanh khoản vững chắc, đòn bẩy tài chính thận trọng và vị thế dẫn đầu của F88 trên thị trường cho vay thay thế hiện đại. Bên cạnh đó, F88 tiếp tục đa dạng hóa nguồn thu thông qua tăng trưởng mạnh ở mảng bảo hiểm độc lập và phát triển các sản phẩm mới.

Đáng chú ý, Ban lãnh đạo khẳng định F88 không có chính sách cho vay nhằm đảo nợ hoặc gia hạn các khoản vay hiện hữu. Khách hàng phải tất toán toàn bộ khoản vay hiện tại trước khi được giải ngân khoản vay mới.

Dự kiến hoàn tất niêm yết trên HOSE vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027: F88 đã nộp hồ sơ chuyển niêm yết lên HOSE ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo F88 tiến độ hoàn tất phụ thuộc vào quá trình thẩm định và chấp thuận của HOSE. Ban lãnh đạo cho rằng việc giao dịch trên UPCoM hiện là một rào cản kỹ thuật đối với khả năng tiếp cận các quỹ đầu tư và tổ chức quy mô lớn. Do đó, việc chuyển niêm yết lên HOSE được kỳ vọng sẽ cải thiện thanh khoản và hỗ trợ giá trị cổ phiếu trên thị trường.

Về kế hoạch thoái vốn của Mekong Capital xuất phát từ lộ trình của quỹ, không liên quan đến hoạt động kinh doanh: Việc ông Chris Freund từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nằm trong kế hoạch thoái vốn của Mekong Fund III (MIF III), là quyết định ở cấp độ quỹ đầu tư do yếu tố vòng đời của quỹ và không phản ánh thay đổi trong chiến lược kinh doanh hay hoạt động quản trị của F88. Mekong Capital dự kiến vẫn duy trì khoản đầu tư tại F88 thông qua Fund IV.

Theo ban lãnh đạo thì việc chuyển nhượng cổ phần của Fund III dự kiến được thực hiện thông qua các giao dịch thỏa thuận thay vì khớp lệnh trực tiếp trên sàn, qua đó hạn chế áp lực cung cổ phiếu lên thị trường.

Chốt phiên ngày 18/11, giá cổ phiếu này giảm 2,58% về còn 49.100 đồng/cổ phiếu.