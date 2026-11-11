F88 bị phạt 150 triệu đồng vì công bố sai lệch thông tin

Hình ảnh một điểm giao dịch của F88.

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 5/11/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 678/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88), có địa chỉ tại số 1980 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, doanh nghiệp bị phạt 150 triệu đồng về hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, trong bản cáo bạch công bố ngày 8/7/2026 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, F88 thông tin ông Nguyễn Xuân Giao, Thành viên Hội đồng quản trị công ty, đồng thời giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại 7 doanh nghiệp khác.

Các doanh nghiệp được liệt kê gồm: Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, Công ty cổ phần Đầu tư Hạnh phúc AG, Công ty cổ phần Đầu tư CME Solar, Công ty cổ phần Arya Consumer, Công ty cổ phần Kinh doanh F88, Công ty cổ phần Dược Aikya và Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi nhà xanh.

Tuy nhiên, theo Công văn số 2608/2026/CV/F88ĐT ngày 26/8/2026, ngoài F88, ông Nguyễn Xuân Giao chỉ đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại 5 công ty khác, gồm: Công ty cổ phần Đầu tư Hạnh phúc AG, Công ty cổ phần Đầu tư CME Solar, Công ty cổ phần Kinh doanh F88, Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi nhà xanh và Công ty cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang.

Như vậy, thông tin về số lượng và danh sách doanh nghiệp mà ông Giao tham gia Hội đồng quản trị trong bản cáo bạch không phù hợp với nội dung F88 cung cấp sau đó.

Ngoài hình thức phạt tiền, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước buộc F88 cải chính thông tin sai lệch theo quy định. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký.