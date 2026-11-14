F100 và F110 – Hai dòng động cơ tạo sức mạnh cho tiêm kích F-16

Những chiếc F-16 đầu tiên sử dụng động cơ Pratt & Whitney F100, dòng động cơ turbofan có buồng đốt tăng lực được phát triển cho chương trình tiêm kích Mỹ trong thập niên 1970.

F100 cũng được sử dụng trên F-15, tạo ra lợi thế nhất định về hậu cần và bảo dưỡng khi hai dòng máy bay cùng khai thác một họ động cơ.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, F100 gặp một số vấn đề về độ tin cậy và tính ổn định khi hoạt động trong những điều kiện nhất định.

Không quân Mỹ vì thế tìm kiếm thêm lựa chọn động cơ, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào một nhà cung cấp. General Electric phát triển F110, một động cơ có cùng mục tiêu sử dụng nhưng thiết kế và đặc tính vận hành riêng.

F110 được đưa vào F-16 từ các cấu hình Block 30. Những máy bay sử dụng F110 có cửa hút khí lớn hơn, thường được gọi là Modular Common Inlet Duct hoặc cửa hút khí kiểu lớn.

Trong khi đó, các máy bay dùng F100 ở những cấu hình tương ứng thường duy trì cửa hút khí nhỏ hơn. Sự khác biệt xuất phát từ yêu cầu lưu lượng không khí của động cơ.

Qua các thế hệ, cả F100 và F110 đều được nâng cấp. Các biến thể như F100-PW-220 và F100-PW-229 cải thiện lực đẩy, độ tin cậy và khả năng khai thác.

Phía General Electric phát triển F110-GE-100, F110-GE-129 và các cấu hình mạnh hơn cho những biến thể chuyên biệt.

Đối với F-16, động cơ không chỉ quyết định lực đẩy cực đại. Nó còn ảnh hưởng đến khả năng tăng tốc, leo cao, mang tải trọng và duy trì năng lượng trong khi cơ động.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế phụ thuộc vào tổng thể máy bay, bao gồm trọng lượng, cấu hình vũ khí, lượng nhiên liệu, độ cao và nhiệt độ môi trường.

Việc tồn tại song song 2 dòng động cơ cũng tạo ra yêu cầu hậu cần riêng đối với từng quốc gia khai thác.

Một lực lượng sử dụng F-16 cần tính đến phụ tùng, thiết bị kiểm tra, đào tạo kỹ thuật viên và chuỗi bảo dưỡng tương ứng.

F100 và F110 vì thế là 2 thành phần quan trọng trong lịch sử F-16. Chúng giúp dòng máy bay này duy trì khả năng phát triển qua nhiều cấu hình, đồng thời đem lại cho khách hàng sự lựa chọn về hệ thống động lực.