Tháng 3/2011, Mỹ và các quốc gia liên quân triển khai chiến dịch Odyssey Dawn nhằm thực thi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về thiết lập vùng cấm bay tại Libya.

Hoạt động quân sự diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa lực lượng chính quyền ông Muammar Gaddafi và các nhóm đối lập leo thang.

Hải quân Mỹ sử dụng lực lượng không quân trên tàu sân bay để tham gia chiến dịch.

F/A-18E/F Super Hornet là một trong những dòng máy bay chiến đấu được triển khai. Với khả năng thực hiện nhiệm vụ không đối không và không đối đất, Super Hornet đảm nhiệm các hoạt động tấn công mục tiêu quân sự, tuần tra và hỗ trợ chiến dịch không kích.

Máy bay có thể tích hợp nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác, giúp thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu của chiến dịch.

Một thành phần đáng chú ý khác là EA-18G Growler. Đây là biến thể tác chiến điện tử phát triển từ F/A-18F Super Hornet, được trang bị hệ thống gây nhiễu và thu nhận tín hiệu điện từ. Growler được sử dụng để hỗ trợ chế áp hệ thống phòng không, làm suy giảm khả năng hoạt động của radar đối phương và tạo điều kiện thuận lợi cho các máy bay tấn công.

EA-18G có thể sử dụng các pod gây nhiễu ALQ-99 và tên lửa chống radar AGM-88 HARM.

Sự kết hợp giữa gây nhiễu điện tử và vũ khí chống radar giúp tăng tính linh hoạt của lực lượng liên quân trong môi trường có hệ thống phòng không.

Chiến dịch Libya cũng thể hiện vai trò của phối hợp tác chiến đa quốc gia. Máy bay Mỹ hoạt động cùng các lực lượng không quân châu Âu, trong đó có Pháp, Anh và những quốc gia NATO khác.

Các nền tảng cảnh báo sớm, tiếp dầu trên không và trinh sát hỗ trợ xây dựng bức tranh tình huống chung.

Đối với Super Hornet, Odyssey Dawn tiếp tục chứng minh khả năng triển khai từ tàu sân bay trong chiến dịch quân sự ngoài lãnh thổ Mỹ.

Với Growler, chiến dịch đánh dấu một trong những lần đầu máy bay tác chiến điện tử này tham gia chiến đấu thực tế.

Libya năm 2011 cho thấy chiến tranh hiện đại không chỉ dựa vào hỏa lực trực tiếp. Khả năng gây nhiễu, thu thập thông tin và phối hợp giữa nhiều nền tảng trở thành yếu tố quan trọng trong hoạt động không quân.