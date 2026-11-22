Sau khi F/A-18A/B được đưa vào khai thác, Hải quân Mỹ tiếp tục phát triển những phiên bản cải tiến nhằm nâng cao năng lực chiến đấu của dòng Hornet. Kết quả là F/A-18C và F/A-18D, những biến thể được nâng cấp đáng kể về hệ thống điện tử và khả năng sử dụng vũ khí.

F/A-18C là phiên bản một chỗ ngồi, trong khi F/A-18D có 2 chỗ ngồi. Các biến thể này được đưa vào khai thác từ cuối thập niên 1980.

So với những phiên bản ban đầu, F/A-18C/D có khả năng tích hợp những loại tên lửa không đối không và không đối đất hiện đại hơn.

Một trong những cải tiến quan trọng là radar AN/APG-73 trên các phiên bản nâng cấp. Hệ thống radar này cải thiện khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu, đồng thời hỗ trợ sử dụng tên lửa AIM-120 AMRAAM.

Đây là loại tên lửa không đối không tầm trung sử dụng radar chủ động ở giai đoạn cuối, cho phép máy bay tấn công mục tiêu ngoài tầm nhìn trực tiếp.

F/A-18C/D cũng có thể sử dụng tên lửa AGM-65 Maverick để tấn công mục tiêu mặt đất, tên lửa chống radar AGM-88 HARM và nhiều loại bom dẫn đường.

Sự kết hợp này giúp Hornet thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn, hộ tống, tấn công mặt đất và chế áp phòng không đối phương.

F/A-18D được phát triển thêm cấu hình Night Attack, cho phép thực hiện nhiệm vụ tấn công ban đêm.

Máy bay được tích hợp hệ thống cảm biến và thiết bị hỗ trợ quan sát, giúp nâng cao khả năng hoạt động trong điều kiện ánh sáng hạn chế. Phiên bản này được Thủy quân lục chiến Mỹ khai thác trong những nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng mặt đất.

Các cải tiến của F/A-18C/D không làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc cơ bản của Hornet. Thay vào đó, chúng tập trung nâng cao khả năng xử lý thông tin, tích hợp vũ khí và hiệu quả chiến đấu.

F/A-18C/D tiếp tục phục vụ Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ trong nhiều chiến dịch. Tuy nhiên, sự phát triển của các tiêm kích hiện đại hơn đã dẫn đến quá trình thay thế Hornet bằng Super Hornet trong Hải quân Mỹ.