F/A-18A/B Hornet đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình hiện đại hóa không quân hải quân Mỹ.

Sau khi nguyên mẫu F/A-18 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1978, chương trình được triển khai nhằm tạo ra một dòng máy bay chiến đấu có khả năng đảm nhiệm đồng thời nhiều nhiệm vụ.

F/A-18A là phiên bản một chỗ ngồi, được thiết kế cho nhiệm vụ chiến đấu chính. F/A-18B có 2 chỗ ngồi nối tiếp nhau, chủ yếu phục vụ huấn luyện chuyển loại và một số nhiệm vụ cần thành viên tổ lái thứ hai.

Hai biến thể có cấu hình cơ bản tương tự, nhưng F/A-18B phải điều chỉnh phần buồng lái để bố trí thêm ghế.

F/A-18A/B sử dụng 2 động cơ turbofan General Electric F404-GE-400. Mỗi động cơ có lực đẩy khoảng 16.000 pound, tương đương 71 kN.

Trên các biến thể cải tiến sau này, động cơ F404 được nâng cấp để tăng hiệu suất. Máy bay có chiều dài khoảng 17 m, sải cánh khoảng 12,3 m và tốc độ tối đa vượt Mach 1,7 trong điều kiện thích hợp..

Một đặc điểm nổi bật của Hornet là khả năng hoạt động trên tàu sân bay. Máy bay được trang bị càng đáp chắc chắn, móc hãm phía sau và cấu trúc thân cánh phù hợp với những cú hạ cánh có tải trọng lớn.

Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng, bởi máy bay phải chịu lực tác động mạnh khi tiếp xúc với boong tàu.

F/A-18A được đưa vào khai thác bởi Thủy quân lục chiến Mỹ từ năm 1983, trong khi Hải quân Mỹ tiếp nhận vào năm 1984.

Các đơn vị tác chiến nhanh chóng sử dụng Hornet để thay thế một số dòng máy bay cũ, qua đó giảm số lượng nền tảng cần duy trì trong lực lượng.

Máy bay được trang bị pháo M61 Vulcan cỡ nòng 20 mm và có khả năng mang nhiều loại tên lửa, bom cùng vũ khí dẫn đường.

Hệ thống điều khiển điện tử bay hỗ trợ duy trì khả năng cơ động, trong khi thiết kế buồng lái giúp phi công kiểm soát nhiều chức năng chiến đấu.

F/A-18A/B đặt nền móng cho các biến thể F/A-18C/D và sự phát triển tiếp theo của dòng Super Hornet.