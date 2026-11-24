F/A-18E/F Super Hornet được phát triển theo định hướng đa nhiệm, cho phép thực hiện các nhiệm vụ không chiến, tấn công mặt đất và tác chiến trên biển.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên tính linh hoạt của máy bay là khả năng tích hợp nhiều loại vũ khí khác nhau.

Trong nhiệm vụ không đối không, Super Hornet có thể sử dụng tên lửa AIM-9 Sidewinder và AIM-120 AMRAAM.

AIM-9 là tên lửa tầm ngắn sử dụng đầu dò hồng ngoại, trong khi AIM-120 được thiết kế cho nhiệm vụ đánh chặn ngoài tầm nhìn trực tiếp và sử dụng đầu dò radar chủ động ở giai đoạn cuối.

Đối với nhiệm vụ tấn công mặt đất, máy bay có thể mang bom dẫn đường bằng laser và bom sử dụng hệ thống định vị GPS.

Các loại vũ khí như JDAM giúp chuyển đổi bom thông thường thành vũ khí dẫn đường chính xác, hỗ trợ tấn công mục tiêu trong những điều kiện phù hợp.

Super Hornet còn có khả năng sử dụng tên lửa AGM-88 HARM để chế áp hệ thống phòng không đối phương.

Tên lửa này được thiết kế nhằm tấn công nguồn phát radar, qua đó gây sức ép lên các hệ thống radar cảnh giới và điều khiển hỏa lực.

Trong tác chiến chống hạm, F/A-18E/F có thể tích hợp tên lửa AGM-84 Harpoon. Đây là dòng tên lửa chống hạm được phát triển để tấn công các mục tiêu trên biển.

Khả năng mang vũ khí chống hạm giúp Super Hornet đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ lực lượng tàu sân bay và hỗ trợ các chiến dịch trên biển.

Máy bay còn được trang bị pháo M61A1 Vulcan cỡ nòng 20 mm, với cơ số đạn khoảng 578 viên.

Pháo được sử dụng trong những tình huống chiến đấu cự ly gần và một số nhiệm vụ phù hợp.

Hệ thống giá treo vũ khí của Super Hornet cho phép máy bay mang nhiều cấu hình khác nhau tùy nhiệm vụ.

Tuy nhiên, tải trọng thực tế phụ thuộc vào loại vũ khí, nhiên liệu, giới hạn kết cấu và yêu cầu khai thác từ tàu sân bay.

Khả năng tích hợp đa dạng vũ khí là một trong những yếu tố giúp F/A-18E/F duy trì vị trí quan trọng trong Hải quân Mỹ. Máy bay có thể chuyển đổi giữa nhiều nhiệm vụ mà không cần phát triển một nền tảng chuyên biệt riêng cho từng loại chiến đấu.