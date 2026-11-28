Sau hơn 3 thập niên phát triển, F/A-18E/F Super Hornet vẫn giữ vị trí quan trọng trong lực lượng không quân hải quân Mỹ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của F-35C Lightning II, dòng tiêm kích tàng hình được thiết kế cho hoạt động trên tàu sân bay, đang làm thay đổi cơ cấu lực lượng chiến đấu của Hải quân Mỹ.

F-35C sở hữu những đặc điểm nổi bật của tiêm kích thế hệ 5, bao gồm thiết kế giảm dấu hiệu radar, hệ thống cảm biến tích hợp và khả năng chia sẻ dữ liệu chiến thuật.

Những yếu tố này giúp máy bay phù hợp với môi trường tác chiến có mạng lưới phòng không hiện đại.

Trong khi đó, Super Hornet vẫn có những ưu điểm riêng. Máy bay được khai thác rộng rãi, có hệ thống hậu cần đã hình thành trong nhiều năm và có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Các phiên bản Block III tiếp tục được nâng cấp về buồng lái, kết nối dữ liệu, dấu hiệu radar và tuổi thọ khung thân.

Hải quân Mỹ không chỉ dựa vào F-35C để thay thế toàn bộ Super Hornet. Hai dòng máy bay được định hướng phối hợp trong không quân tàu sân bay.

F-35C có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ đòi hỏi khả năng tàng hình và cảm biến tiên tiến, trong khi Super Hornet tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tiêm kích, tấn công, tiếp dầu trên không và hỗ trợ chiến dịch.

Một yếu tố quan trọng khác là chi phí. Việc duy trì Super Hornet giúp Hải quân Mỹ tránh phải thay thế toàn bộ lực lượng trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, máy bay vẫn cần được bảo dưỡng và nâng cấp để duy trì khả năng hoạt động trong môi trường chiến đấu ngày càng phức tạp.

Theo Naval Air Systems Command, Super Hornet Block III được thiết kế nhằm kéo dài tuổi thọ khai thác và duy trì năng lực chiến đấu trong những thập niên tiếp theo.

Năm 2024, Hải quân Mỹ tiếp tục đặt mua thêm máy bay Block III, với kế hoạch bàn giao trong giai đoạn 2026-2027.

Tương lai của F/A-18E/F vì vậy không chỉ phụ thuộc vào sự xuất hiện của tiêm kích thế hệ 5.

Khả năng nâng cấp, hiệu quả khai thác và nhu cầu duy trì số lượng máy bay trên tàu sân bay sẽ tiếp tục quyết định thời gian phục vụ của Super Hornet.