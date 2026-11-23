Sau nhiều năm khai thác, Hải quân Mỹ triển khai chương trình Block III nhằm duy trì hiệu quả chiến đấu của tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet trong những thập niên tiếp theo.

Chương trình không thay đổi hoàn toàn thiết kế cơ bản của máy bay, mà tập trung nâng cấp những thành phần quan trọng để đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

Một trong những cải tiến đáng chú ý là hệ thống buồng lái. Block III được trang bị màn hình cảm ứng diện tích lớn, giúp phi công tiếp nhận và quản lý thông tin thuận lợi hơn.

Hệ thống xử lý dữ liệu được nâng cấp nhằm hỗ trợ những chức năng chiến đấu phức tạp.

Khả năng kết nối mạng cũng được cải thiện. Super Hornet Block III được bổ sung hạ tầng truyền dữ liệu chiến thuật, cho phép máy bay chia sẻ thông tin với các nền tảng khác trong lực lượng không quân hải quân.

Đây là yếu tố quan trọng trong môi trường tác chiến mà dữ liệu từ nhiều cảm biến được kết hợp để xây dựng bức tranh tình huống chung.

Block III còn được thiết kế với khả năng giảm diện tích phản xạ radar. Những cải tiến về cấu trúc và vật liệu giúp giảm dấu hiệu radar trong một số góc chiếu, dù máy bay không đạt mức tàng hình như các tiêm kích thế hệ 5.

Một điểm đáng chú ý khác là tuổi thọ khung thân. Cấu hình Block III hướng tới khả năng khai thác lên tới 10.000 giờ bay, giúp kéo dài vòng đời của máy bay.

Điều này có ý nghĩa lớn đối với Hải quân Mỹ, bởi việc thay thế toàn bộ lực lượng tiêm kích trên tàu sân bay đòi hỏi nguồn lực rất lớn.

Block III cũng sử dụng kiến trúc hệ thống nhiệm vụ mở, tạo điều kiện tích hợp những phần mềm, cảm biến và vũ khí mới trong tương lai.

Khả năng nâng cấp từng phần giúp máy bay thích ứng với sự thay đổi của công nghệ mà không cần thiết kế lại toàn bộ khung thân.

Chương trình Block III phản ánh xu hướng hiện đại hóa các tiêm kích thế hệ 4.

Thay vì loại bỏ ngay những nền tảng đã phục vụ lâu năm, Hải quân Mỹ tiếp tục cải thiện khả năng chiến đấu, kết nối và khai thác của tiêm kích Super Hornet.