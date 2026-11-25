F/A-18 Hornet là một trong những dòng tiêm kích Mỹ có phạm vi khai thác quốc tế đáng chú ý.

Ngoài Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ, nhiều quốc gia đã đưa Hornet hoặc Super Hornet vào lực lượng không quân nhằm tăng cường khả năng phòng không, tấn công mặt đất và phối hợp tác chiến với các đối tác phương Tây.

Canada là một trong những khách hàng đầu tiên của F/A-18. Quốc gia này tiếp nhận biến thể CF-18, được phát triển dựa trên F/A-18A/B, để thay thế những máy bay chiến đấu cũ.

CF-18 được điều chỉnh một số thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong điều kiện khí hậu và nhiệm vụ của Không quân Hoàng gia Canada.

Australia cũng sử dụng F/A-18A/B Hornet trong nhiều thập niên. Sau đó, nước này tiếp nhận F/A-18F Super Hornet để tăng cường năng lực chiến đấu và thay thế một phần lực lượng máy bay cũ.

Super Hornet Australia có khả năng thực hiện nhiệm vụ không đối không, tấn công mặt đất và hoạt động phối hợp với các lực lượng đồng minh.

Tại châu Âu, Tây Ban Nha sử dụng EF-18 Hornet, một biến thể được phát triển dựa trên F/A-18A/B. Phần Lan cũng khai thác F/A-18C/D trong nhiệm vụ bảo vệ không phận.

Những quốc gia này tận dụng khả năng đa nhiệm của Hornet để duy trì lực lượng tiêm kích trong điều kiện ngân sách và yêu cầu chiến lược khác nhau.

Kuwait là một trong những khách hàng quốc tế của Super Hornet. Nước này đặt mua F/A-18E/F Block III nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân.

Việc tiếp nhận các phiên bản mới cho thấy dòng máy bay vẫn có sức hút trên thị trường quốc phòng.

Một lợi thế của F/A-18 là khả năng tích hợp nhiều loại vũ khí và hệ thống điện tử. Các quốc gia khai thác máy bay có thể lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu, đồng thời sử dụng những hệ thống hỗ trợ từ mạng lưới đối tác.

Tuy nhiên, việc mua sắm F/A-18 cũng đòi hỏi đầu tư dài hạn vào bảo dưỡng, đào tạo phi công, cơ sở hạ tầng và phụ tùng. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến chi phí vòng đời của chương trình.

F/A-18 vì vậy không chỉ là một dòng tiêm kích của Mỹ. Nó còn là nền tảng góp phần tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng không quân sử dụng hệ thống vũ khí phương Tây.