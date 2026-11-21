Hải quân Mỹ đứng trước yêu cầu phát triển một loại máy bay chiến đấu mới có khả năng thay thế những nền tảng đã phục vụ lâu năm như F-4 Phantom II và A-7 Corsair II.

Lực lượng này cần một tiêm kích vừa có thể đối đầu với máy bay đối phương, vừa đảm nhiệm nhiệm vụ tấn công mặt đất, đồng thời phải thích nghi với môi trường hoạt động đặc biệt khắc nghiệt trên tàu sân bay.

Chương trình phát triển tiêm kích hạng nhẹ của Không quân Mỹ đã tạo ra nguyên mẫu YF-16 và YF-17.

Trong khi YF-16 được lựa chọn phát triển thành F-16 Fighting Falcon, YF-17 của Northrop lại được Hải quân Mỹ đánh giá có tiềm năng thích nghi với yêu cầu tác chiến trên tàu sân bay.

Northrop sau đó hợp tác với McDonnell Douglas để phát triển thiết kế này thành F/A-18 Hornet.

Nguyên mẫu F/A-18 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 18/11/1978. Máy bay được phát triển theo cấu hình hai động cơ, sử dụng cánh giữa thân, 2 cánh đuôi đứng và hệ thống điều khiển điện tử bay.

Thiết kế này hướng tới khả năng cơ động cao, tăng độ an toàn khi hoạt động trên biển và duy trì hiệu suất trong nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Tên gọi F/A-18 thể hiện định hướng đa nhiệm của dòng máy bay. Chữ F đại diện cho nhiệm vụ tiêm kích, trong khi A là nhiệm vụ tấn công.

Đây là một trong những dòng máy bay chiến thuật được thiết kế ngay từ đầu để kết hợp cả 2 vai trò thay vì phát triển những nền tảng chuyên biệt riêng biệt.

F/A-18A và F/A-18B được đưa vào khai thác trong thập niên 1980. Các phiên bản này lần lượt đảm nhiệm nhiệm vụ chiến đấu và huấn luyện.

Sau đó, F/A-18C/D được phát triển với những cải tiến về radar, điện tử và khả năng sử dụng vũ khí.

Hornet nhanh chóng trở thành thành phần quan trọng của không quân hải quân Mỹ. Máy bay có thể thực hiện nhiệm vụ hộ tống, đánh chặn, tuần tra, tấn công mặt đất và hỗ trợ lực lượng trên biển.

Sự thành công của F/A-18 không chỉ nằm ở khả năng chiến đấu. Thiết kế chú trọng bảo dưỡng, khả năng thay thế động cơ và tính linh hoạt trong khai thác đã giúp dòng máy bay này duy trì hoạt động trong nhiều thập niên.