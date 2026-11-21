Ngày 17/1/1991, liên quân do Mỹ dẫn đầu bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào Iraq trong Chiến tranh Vùng Vịnh. F/A-18 Hornet là một trong những loại máy bay chiến đấu chủ lực của Hải quân Mỹ, được triển khai từ các tàu sân bay tại khu vực Vịnh Ba Tư và Biển Đỏ.

Trong chiến dịch, F/A-18 đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, bao gồm tấn công các mục tiêu quân sự, đánh phá sân bay, hộ tống lực lượng không kích và chiến đấu với máy bay đối phương.

Khả năng đa nhiệm của Hornet cho phép máy bay thực hiện nhiều vai trò trong một phi vụ.

Một sự kiện nổi bật diễn ra ngay trong ngày đầu chiến dịch. Hai phi công thuộc Phi đội VFA-81, hoạt động từ tàu sân bay USS Saratoga, đang trên đường thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất thì phát hiện 2 tiêm kích MiG-21 Iraq tiếp cận.

Các phi công F/A-18 đã sử dụng tên lửa không đối không để bắn hạ cả 2 máy bay đối phương, sau đó tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất bằng bom 2.000 pound.

Trận đánh này trở thành một ví dụ tiêu biểu cho khả năng thực hiện nhiệm vụ kép của F/A-18. Máy bay không cần chuyển đổi cấu hình giữa nhiệm vụ không chiến và tấn công mặt đất theo cách của những nền tảng chuyên biệt trước đó.

F/A-18 sử dụng hệ thống radar, tên lửa không đối không và vũ khí tấn công mặt đất trong cùng một cấu hình nhiệm vụ.

Khả năng này giúp tăng tính linh hoạt của lực lượng không quân hải quân trong chiến dịch.

Hornet cũng phải đối mặt với mạng lưới phòng không Iraq, bao gồm tên lửa đất đối không và pháo phòng không.

Dù liên quân nhanh chóng giành ưu thế trên không, các phi vụ tấn công vẫn tiềm ẩn nguy cơ.

Chiến tranh Vùng Vịnh đã củng cố vị thế của F/A-18 trong lực lượng Hải quân Mỹ.

Những kinh nghiệm thu được tiếp tục được sử dụng trong quá trình nâng cấp các phiên bản Hornet và phát triển dòng Super Hornet.