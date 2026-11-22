Ngày 15/4/1986, Mỹ tiến hành chiến dịch El Dorado Canyon nhằm vào các mục tiêu tại Libya. Đây là hoạt động quân sự được Washington triển khai sau khi cáo buộc chính quyền Libya dưới thời ông Muammar Gaddafi liên quan đến các vụ tấn công khủng bố nhằm vào người Mỹ.

Chiến dịch có sự tham gia của máy bay Không quân Mỹ và lực lượng không quân hải quân hoạt động từ các tàu sân bay tại Địa Trung Hải.

F/A-18 Hornet lần đầu tham gia chiến đấu trong chiến dịch này. Những chiếc F/A-18 của Hải quân Mỹ được triển khai từ tàu sân bay USS Coral Sea, đảm nhiệm nhiệm vụ tấn công các mục tiêu tại Libya.

Sự xuất hiện của Hornet cho thấy dòng máy bay mới đã bắt đầu được sử dụng trong những chiến dịch có yêu cầu tác chiến thực tế.

F/A-18 được thiết kế để thực hiện đồng thời nhiệm vụ tiêm kích và tấn công. Trong chiến dịch El Dorado Canyon, máy bay chủ yếu phát huy khả năng tấn công mặt đất.

Những đặc điểm như 2 động cơ, khả năng mang vũ khí đa dạng và hệ thống điện tử tích hợp giúp Hornet phù hợp với hoạt động từ tàu sân bay.

Hoạt động trên biển đặt ra nhiều yêu cầu khác biệt so với căn cứ trên đất liền. Máy bay phải cất cánh từ đường băng ngắn trên boong tàu, hạ cánh bằng hệ thống dây hãm và duy trì khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết thay đổi.

F/A-18 được phát triển với cấu trúc đáp ứng những yêu cầu này.

Chiến dịch El Dorado Canyon cũng cho thấy chiến tranh hiện đại đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều thành phần.

Các máy bay tấn công, tiêm kích hộ tống, hệ thống cảnh báo sớm và lực lượng hỗ trợ phải hoạt động trong một kế hoạch thống nhất.

Sau chiến dịch, F/A-18 tiếp tục được triển khai trong những hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông và các khu vực khác.

Những kinh nghiệm tác chiến ban đầu góp phần thúc đẩy quá trình cải tiến hệ thống điện tử, vũ khí và phương thức khai thác Hornet.

El Dorado Canyon vì vậy trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dòng F/A-18, khi máy bay chuyển từ giai đoạn phát triển và huấn luyện sang môi trường chiến đấu thực tế.