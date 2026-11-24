Ngày 20/11/2026, nhiều máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Không quân Hoàng gia Hà Lan hạ cánh xuống Quốc lộ 9, gần thành phố Kuopio của Phần Lan, trong khuôn khổ cuộc tập trận Protective Fence.

Hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng triển khai máy bay chiến đấu từ những địa điểm thay thế, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các căn cứ không quân quân sự.

Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, cuộc diễn tập thể hiện năng lực ngày càng tăng của nước này trong việc phân tán lực lượng, đồng thời góp phần củng cố khả năng tác chiến của NATO trước nguy cơ các sân bay bị tập kích.

Trong một cuộc xung đột cường độ cao, những căn cứ lớn có thể trở thành mục tiêu của tên lửa và máy bay không người lái, khiến máy bay trên mặt đất mất khả năng hoạt động.

Giải pháp được NATO thúc đẩy là Triển khai Chiến đấu Linh hoạt (ACE), cho phép phân bố máy bay, nhân lực và phương tiện hỗ trợ tại nhiều địa điểm.

Phần Lan có kinh nghiệm lâu năm với mô hình này, sử dụng các đoạn đường cao tốc được chuẩn bị sẵn và sân bay dân sự làm địa điểm hoạt động thay thế.

Hà Lan từng tổ chức huấn luyện F-35 trên đường cao tốc tại Phần Lan vào tháng 5/2025.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1984, phi công chiến đấu Hà Lan khôi phục hoạt động hạ cánh và cất cánh trên đường bộ, trước đó được thực hiện bằng F-16.

Tuy nhiên, hạ cánh thành công không đồng nghĩa F-35 có thể duy trì chiến đấu lâu dài tại những địa điểm như vậy.

Máy bay cần đội ngũ kỹ thuật chuyên môn, nhiên liệu, đạn dược, thiết bị bảo dưỡng và hệ thống liên lạc an toàn. Việc tái vũ trang, tiếp nhiên liệu và chuẩn bị cho những phi vụ tiếp theo mới là thách thức thực sự.

Cuộc tập trận Protective Fence diễn ra song song với Agile Tiger tại Hà Lan. Trong khi một phi đội F-35 hoạt động ở Phần Lan, phi đội còn lại triển khai từ căn cứ Gilze-Rijen.

Hai cuộc diễn tập kết thúc ngày 27/11, nhằm tăng cường khả năng phối hợp và tác chiến phân tán của Không quân Hà Lan.