F-16V Viper – Cuộc nâng cấp lớn đưa tiêm kích cũ vào kỷ nguyên radar AESA

Sau nhiều thập niên hoạt động, một số quốc gia sở hữu F-16 phải đối mặt với yêu cầu nâng cấp đội bay để duy trì khả năng đối phó với các mối đe dọa hiện đại.

Thay vì thay thế toàn bộ máy bay, giải pháp được lựa chọn là cải tiến sâu những hệ thống quan trọng, trong khi tiếp tục sử dụng khung thân hiện có nếu còn đáp ứng yêu cầu kết cấu.

F-16V, thường được gọi là Viper, là chương trình nâng cấp tiêu biểu. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là radar AN/APG-83 SABR sử dụng công nghệ mảng pha quét điện tử chủ động.

Radar này giúp cải thiện khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu, tăng hiệu quả hoạt động trong môi trường tác chiến có nhiễu và hỗ trợ nhiều chế độ tìm kiếm khác nhau.

Bên cạnh radar, F-16V được nâng cấp máy tính nhiệm vụ, hệ thống xử lý dữ liệu và kiến trúc điện tử hàng không.

Những thay đổi này giúp máy bay tiếp nhận phần mềm mới, tích hợp vũ khí hiện đại và trao đổi dữ liệu với các nền tảng khác thuận lợi hơn.

Buồng lái cũng được cải tiến với màn hình hiển thị trung tâm có độ phân giải cao, giúp phi công theo dõi thông tin chiến thuật, bản đồ số và dữ liệu từ cảm biến.

Một số cấu hình còn được trang bị hệ thống hiển thị gắn trên mũ bay, hỗ trợ phi công định hướng vũ khí và theo dõi mục tiêu mà không cần luôn nhìn về phía trước máy bay.

F-16V không phải một thiết kế hoàn toàn mới. Đây là cấu hình nâng cấp dựa trên nền tảng F-16, vì vậy khả năng thực tế phụ thuộc vào tình trạng khung thân, động cơ, hệ thống điện tử và gói trang bị mà khách hàng lựa chọn.

Cần phân biệt F-16V nâng cấp từ máy bay cũ với Block 70/72 được sản xuất mới theo tiêu chuẩn tương ứng.

Hai loại có nhiều điểm chung về hệ thống điện tử, nhưng không đồng nhất về tuổi thọ kết cấu và lịch sử khai thác.

F-16V cho thấy hướng đi kéo dài vòng đời tiêm kích thế hệ thứ 4: thay thế các hệ thống cốt lõi, cải thiện nhận thức tình huống và tăng khả năng kết nối, thay vì thiết kế lại toàn bộ máy bay.