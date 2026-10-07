F-16V, cuộc 'lột xác' của huyền thoại tiêm kích Mỹ

Tiêm kích F-16 xuất hiện từ đầu thập niên 1970, trong bối cảnh Mỹ tìm kiếm một dòng tiêm kích hạng nhẹ, cơ động và có chi phí hợp lý hơn những thiết kế ngày càng nặng nề.

Mẫu YF-16 của General Dynamics thực hiện chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 2/2/1974 và sau đó được lựa chọn để phát triển thành F-16 Fighting Falcon.

Tiêm kích F-16A, biến thể 1 chỗ ngồi đầu tiên, bay lần đầu vào tháng 12/1976. Chiếc F-16A đầu tiên được bàn giao cho Không quân Mỹ vào tháng 1/1979.

Biến thể F-16B có 2 chỗ ngồi, phục vụ chủ yếu cho nhiệm vụ huấn luyện. Từ nền tảng F-16A/B, dòng máy bay tiếp tục phát triển qua F-16C/D và nhiều cấu hình nâng cấp khác.

Điểm đáng chú ý của F-16V là cách nhà sản xuất đưa công nghệ mới vào một thiết kế cũ. Cấu hình này được phát triển cho cả những máy bay F-16 đang phục vụ lẫn máy bay sản xuất mới.

Thành phần quan trọng nhất là radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) APG-83. Radar này tăng khả năng phát hiện, theo dõi mục tiêu và lập bản đồ radar khẩu độ tổng hợp, đồng thời có nhiều điểm tương đồng về phần cứng và phần mềm với radar AESA trên tiêm kích F-35 và F-22.

Khoang lái F-16V cũng được hiện đại hóa với màn hình trung tâm độ phân giải cao, máy tính nhiệm vụ mới, kiến trúc điện tử hàng không nâng cấp và đường truyền dữ liệu tốc độ cao.

Máy bay còn có hệ thống liên kết dữ liệu Link 16, định vị GPS chính xác và hệ thống tự động tránh va chạm mặt đất Auto GCAS.

Tên gọi Viper xuất phát từ biệt danh mà các phi công F-16 sử dụng từ những năm đầu. Khi F-16V được giới thiệu, chữ "V" cũng được lấy từ Viper.

Vì vậy, đây không phải một dòng máy bay hoàn toàn mới mà là cấu hình hiện đại hóa sâu của tiêm kích F-16.

Với máy bay sản xuất mới, F-16 Block 70/72 sử dụng cấu hình F-16V cùng tuổi thọ khung thân được nâng lên 12.000 giờ bay.

Máy bay có tốc độ tối đa Mach 2+, trọng lượng cất cánh tối đa 21,77 tấn và chịu tải thiết kế 9G.

Sự kết hợp giữa khung thân đã được kiểm chứng và hệ thống điện tử hiện đại giúp F-16 tiếp tục được lựa chọn.

Mỹ đã mở dây chuyền sản xuất F-16 Block 70/72 mới tại Greenville, bang South Carolina, để đáp ứng nhu cầu từ các khách hàng nước ngoài.