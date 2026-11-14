F-16A/B: Nền móng cho hành trình phát triển của dòng tiêm kích F-16

Sau khi YF-16 được lựa chọn, chương trình bước vào giai đoạn phát triển toàn diện. Mẫu máy bay sản xuất được điều chỉnh so với nguyên mẫu nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế, bao gồm hệ thống điện tử, vũ khí, nhiên liệu và độ bền kết cấu.

F-16A là phiên bản một chỗ ngồi, trong khi F-16B có 2 chỗ ngồi bố trí nối tiếp để phục vụ huấn luyện và một số nhiệm vụ chuyên biệt.

F-16A thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 8/12/1976. F-16B bay lần đầu ngày 8/8/1977.

Những chiếc F-16 sản xuất đầu tiên được bàn giao cho Không quân Mỹ từ tháng 1/1979, mở đầu quá trình đưa dòng máy bay này vào lực lượng tác chiến.

Khác biệt dễ nhận thấy giữa 2 phiên bản nằm ở buồng lái. F-16B có mái che kéo dài để bao phủ vị trí của phi công thứ hai.

Việc bổ sung ghế ngồi phía sau khiến không gian dành cho một số thùng nhiên liệu và thiết bị điện tử ở phần thân trước bị thu hẹp.

Tuy nhiên, cấu hình hai chỗ ngồi tạo điều kiện huấn luyện phi công mới trên cùng nền tảng máy bay chiến đấu.

Các phiên bản F-16A/B ban đầu sử dụng radar AN/APG-66, được thiết kế để phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không, hỗ trợ sử dụng vũ khí không đối không.

Máy bay có pháo M61A1 Vulcan cỡ nòng 20 mm lắp trong thân, cùng các điểm treo để mang tên lửa không đối không và tải trọng bên ngoài.

Động cơ Pratt & Whitney F100 là nguồn cung cấp lực đẩy cho những chiếc F-16A/B đầu tiên.

Đây là động cơ phản lực turbofan có buồng đốt tăng lực, cho phép máy bay đạt tốc độ siêu âm và thực hiện các thao tác cơ động mạnh.

Qua các lô sản xuất, hệ thống động lực và thiết bị điện tử tiếp tục được cải tiến để tăng độ tin cậy.

F-16A/B ban đầu chủ yếu được định hướng cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, nhưng thiết kế đã dự trù khả năng mở rộng sang tiến công mặt đất.

Từ tháng 11/1981, các máy bay được bàn giao có thêm những chuẩn bị về kết cấu, dây dẫn và kiến trúc hệ thống để hỗ trợ mở rộng năng lực đa nhiệm.

F-16A/B vì thế không chỉ là những phiên bản mở đầu. Chúng đặt nền tảng kỹ thuật cho các biến thể F-16C/D và nhiều chương trình nâng cấp kéo dài trong những thập niên tiếp theo.