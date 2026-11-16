F-16 xuất khẩu – Tiêm kích Mỹ trở thành nền tảng phổ biến toàn cầu

Một trong những yếu tố làm nên tầm ảnh hưởng của F-16 là chương trình hợp tác phát triển và sản xuất quốc tế.

Ngay từ giai đoạn đầu, Mỹ đã thúc đẩy việc đưa máy bay vào biên chế các nước đồng minh.

Nhiều quốc gia châu Âu tham gia chương trình mua sắm và sản xuất F-16, trong đó có Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy.

Việc phân chia sản xuất giữa các quốc gia giúp giảm gánh nặng công nghiệp cho một nhà thầu duy nhất, đồng thời tạo điều kiện để các nước tham gia xây dựng năng lực bảo dưỡng và cung ứng linh kiện.

F-16 vì vậy không chỉ là sản phẩm xuất khẩu mà còn trở thành một chương trình hợp tác quốc phòng xuyên quốc gia.

Tại châu Âu, F-16 được sử dụng rộng rãi trong nhiệm vụ bảo vệ không phận, tuần tra chiến đấu và tiến công mặt đất.

Một số quốc gia triển khai chương trình Mid-Life Update nhằm nâng cấp máy bay đời cũ, bổ sung radar, máy tính nhiệm vụ, hệ thống liên lạc và khả năng sử dụng vũ khí hiện đại.

Ở Trung Đông, Israel, Ai Cập, Jordan, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và một số quốc gia khác từng hoặc đang khai thác các biến thể F-16.

Những máy bay này có cấu hình khác nhau tùy theo yêu cầu và thỏa thuận mua sắm. Một số quốc gia được phép tích hợp thiết bị hoặc vũ khí riêng, tạo nên các biến thể có đặc điểm không hoàn toàn giống cấu hình Mỹ.

Tại châu Á, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Indonesia và Đài Loan là những bên khai thác F-16. Đài Loan sử dụng các máy bay F-16A/B được nâng cấp sâu lên tiêu chuẩn F-16V.

Hàn Quốc và Singapore cũng triển khai những chương trình hiện đại hóa để duy trì năng lực tác chiến của đội bay.

Sức hấp dẫn của F-16 nằm ở sự kết hợp giữa năng lực đa nhiệm, mạng lưới bảo dưỡng quốc tế, nguồn phụ tùng và khả năng nâng cấp.

Tuy nhiên, việc mua máy bay còn phụ thuộc vào quan hệ chính trị, điều kiện chuyển giao công nghệ, ngân sách và khả năng tiếp cận vũ khí.

Theo tài liệu giới thiệu của nhà sản xuất công bố tháng 8/2025, F-16 đang được khai thác tại 29 quốc gia, với khoảng 3.100 máy bay hoạt động trên toàn cầu.

Con số này cho thấy quy mô quốc tế của chương trình, dù số lượng thực tế có thể thay đổi theo thời điểm và tình trạng từng đội bay.